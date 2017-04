Новый снимок телескопа Hubble - галактики Леда и NGC 4424

Многие астрономические объекты носят красивые или необычные названия, связанные с мифологией или особенностями их внешнего вида. Яркими примерами этому является созвездие Ориона (Охотника), галактика Сомбреро , туманность Конской головы Тарантула и Млечный Путь. Но подавляющему большинству астрономических объектов везет в гораздо меньшей степени, они носят ничего не значащие названия, понятные лишь ученым-астрономам, в основе которых лежит время и очередность их открытия.На приведенном выше новом снимке, сделанном космическим телескопом Hubble, видны две галактики, имеющие названия из двух типов, о которых было упомянуто чуть выше. Первой галактикой является галактика NGC 4424, которая впервые появилась в каталоге New General Catalog of Nebulae and Clusters of Stars (NGC), составленном еще в 1888 году. Каталог NGC является одним из самых больших астрономических каталогов, на снимках телескопа Hubble, сделанных им за все время, фигурируют практически все всходящие в него объекты. Всего в каталоге NGC насчитывается 7840 записей, описывающих самые большие и яркие астрономические объекты, которые могли быть обнаружены в ночном небе первыми учеными-астрономами, вооруженными лишь примитивными инструментами. Множество объектов, описанных в каталоге NGC, идут с их первоначальными именами, данными им их первооткрывателями.Маленькая, плоская и более яркая галактика, расположенная ниже галактики NGC 4424, называют LEDA 213994. Эта галактика находится среди записей базы данных Lyon-Meudon Extragalactic Database (LEDA), которая более современна, нежели каталог NGC, и в которой содержатся описания миллионов космических объектов.В данном случае прослеживается некоторое несоответствие. В соответствии с правилами, база Lyon-Meudon Extragalactic Database должна называться акронимом "LMED", но ученым-астрономам более приглянулся акроним "LEDA", который соответствует имени одной из принцесс из древнегреческой мифологии.А приведенный выше снимок в его максимальном качестве и разрешающей способности можно увидеть на официальном сайте НАСА по этому адресу