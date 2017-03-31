В НАСА начинаются испытания робототехнических устройств, предназначенных для взлома "панциря" ледяных планет-спутников в Солнечной системе

В то время, как марсоходы продолжают поиски воды и ее следов на поверхности Красной Планеты, в Солнечной системе есть несколько ледяных планет-спутников, только и ожидающих того, когда же люди соберутся навестить их не очень гостеприимную поверхность. Конечно, пилотируемые миссии на Титан и Европу
пока еще находятся в гипотетической стадии, но специалисты НАСА уже начали работать с технологиями, которые в будущем позволят автоматизированным устройствам
пробиться сквозь километры льда, который покрывает моря и океаны на этих небольших планетах.
Благодаря произведенным наблюдениям, ученые выяснили, что толщина льда, покрывающего поверхность океана Европы, составляет от 10 до 20 километров. Ни одна из существующих сейчас технологий не позволит пробиться сквозь такую толщу, не говоря о том, что это все буквально "купается" в радиации, излучаемой Юпитером.
Технологии, которые в будущем позволят пробиться сквозь ледяной панцирь, изучаются, разрабатываются и испытываются в рамках проекта под названием Ocean Worlds Mobility and Sensing. "Автоматизированным системам придется действовать в условиях криогенных температур, в условиях сложной пересеченной местности" - рассказывает Харри Наяр (Hari Nayar), участник программы со стороны Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения, - "Кроме этого, устройства постоянно или периодически будут подвергаться воздействию высокого уровня радиации, что будет требовать использования специальных защитных средств".
В настоящее время в рамках программы Ocean Worlds Mobility and Sensing производятся испытания двух систем, одной, предназначенной для исследований на поверхности, и второй - для проведения глубокого бурения. Система для исследований поверхности будет иметь "когти" с горячими концами, которые могут погрузиться в лед и обеспечить достаточную устойчивость бурильной платформы. Эта небольшая бурильная установка сможет проникнуть в толщу льда на небольшую глубину, достав оттуда образцы, которые будут изучены бортовой лабораторией спускаемого космического аппарата.
Так как спускаемый модуль вряд ли удастся посадить в непосредственной близости от жерла водяного гейзера
, исследователи разрабатывают роботизированную руку, на конце которой будет закреплена миниатюрная буровая установка. Эта рука сможет взять образцы на удалении до десяти метров от места посадки модуля. А если и этого буде недостаточно, то в дело может пойти разрабатываемый сейчас снаряд-зонд, которым можно "выстрелить" на гораздо большее расстояние.
Для реализации глубинного ледяного бурения сейчас рассматривается вариант своего рода ядерного теплового "ножа". Этот нож, который представляет собой источник тепла на базе одного из изотопов плутония, будет плавить лед, а получившаяся вода будет откачиваться на поверхность при помощи специального насоса. Помимо ядерного источника тепла специалисты НАСА рассматривают варианты использования для этого же самого перегретого водяного пара или света мощных лазеров.
Все перечисленное выше существует сейчас в виде примитивных опытных образцов, функциональность которых очень и очень далека от желаемой. И эти образцы могут начать приобретать определенную форму после того, как нам станет более-менее известно, с чем же на самом деле придется столкнуться на поверхности Европы. А частичный ответ на этот вопрос ученые планируют получить в ходе реализации будущей миссии под названием Europa Clipper.