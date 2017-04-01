Телескоп ALMA сделал снимок случая взрывного "рождения" звезды

В редких случаях процессы "рождения" новых звезд могут носить взрывной характер, что наглядно продемонстрировано на новых снимках, сделанных при помощи телескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Предпосылкой к данному событию стали процессы формирования так называемых протозвезд, которые начались более 100 тысяч лет назад в недрах облака Orion Molecular Cloud 1 (OMC-1), которое имеет достаточно высокую плотность и которое можно назвать "звездным родильным домом", находящимся на удалении 1500 световых лет от Земли. Две молодых протозвезды попали в гравитационные "сети" друг друга и начали постепенно сближаться. И около 500 лет назад эти звезды столкнулись, вызвав взрывной катаклизм, извержение материи, движущейся со скоростью 150 километров в секунду, которое породило цепную реакцию взрывов других протозвезд, находившихся в непосредственной близости от места столкновения.Катастрофическое событие, вызванное столкновением протозвезд, высвободило огромное количество энергии, которое эквивалентно энергии, излучаемой в космос нашим Солнцем за 10 миллионов лет. Благодаря этому "останки" взорвавшихся звезд четко и ясно видны с Земли.Группы молодых звезд, такие, как в облаке OMC-1, начинают формироваться, когда облака космического газа и пыли, в сотни раз более массивные, нежели Солнце, начинают самопроизвольно уплотняться под воздействием своей собственной гравитации. В этом уплотняющемся облаке начинают возникать области с большой плотностью материи, которые и называются протозвездами, "зародышами" звезд. Протозвезды сначала дрейфуют в недрах облака абсолютно беспорядочно, но через достаточно долгое время некоторые из протозвезд начинают приближаться к общему центру массы облака, туда, где обычно находится самая большая протозвезда.При столкновении протозвезд происходят мощнейшие взрывы, которые являются очень быстротекущими событиями по меркам космической шкалы времени. Длительность таких взрывов может составлять несколько столетий и они выполняют роль "регулятора", корректирующего темп процесса рождения новых звезд в данной области космоса.Первый раз следы космического взрыва в облаке OMC-1 были обнаружены в 2009 году при помощи телескопа Submillimeter Array на Гавайях. Новые снимки, сделанные телескопом ALMA, имеют гораздо более высокую разрешающую способность и четкость, что предоставляет ученым множество важной информации и деталей, указывающих на особенности движения взрывных потоков материи, в которой содержится достаточно большое количество угарного газа (CO)."Космические взрывы, чаще всего, ассоциируются со "смертью" древних звезд, с так называемыми взрывами сверхновых" - пишут исследователи, - "Однако, возможности телескопа ALMA дают нам возможность изучения космических взрывов другого типа, которые происходят на другом конце звездного жизненного цикла, в его самом начале".