Компания Boeing представляет Deep Space Gateway - промежуточную базу, которая поможет людям добраться до Луны и Марса

Буквально на днях представители компании Boeing поделились с общественностью некоторыми деталями своей программы под названием Deep Space Gateway. В рамках этой программы ведется разработка специализированной обитаемой космической станции с одноименным названием, которая должна стать промежуточной станцией, играющей ключевую роль в миссиях по отправке людей на Луну, Марс, на астероиды и другие объекты Солнечной системы. Согласно планам компании Boeing первые узлы станции Deep Space Gateway могут быть отправлены в космос в 2020-х годах при помощи новой системы запусков Space Launch System (SLS)
. А для создания на околоземной орбите полноценного "перевалочного пункта" потребуется четыре запуска.
Станция Deep Space Gateway будет во многом похожа на Международную космическую станцию за одним исключением, она будет предназначена не для проведения исследований в космосе, а для принятия и хранения достаточно большого количества грузов различного типа. Кроме этого, в состав станции Deep Space Gateway войдет один или несколько обитаемых модулей, в которых какое-то смогут жить люди, направляющиеся к другим планетам или возвращающиеся на Землю из глубин космического пространства. Обитаемые модули будут обладать дополнительной защитой, которая оградит людей от отрицательного влияния многих космических факторов.
Компания Boeing планирует установить на станции Deep Space Gateway универсальные стыковочные модули и узлы, мало отличающиеся от подобных узлов нынешней космической станции. Помимо всех видов существующих автоматических и пилотируемых космических кораблей, со станцией Deep Space Gateway смогут стыковаться и космические корабли Deep Space Transport, предназначенные для полетов в дальний космос.
В качестве основной энергетической и двигательной установки на станции Deep Space Gateway будет использоваться солнечная система Solar Electric Propulsion, разработка которой ведется при участии специалистов НАСА и компании Boeing.
Помимо околоземной орбиты станция Deep Space Gateway может быть выведена на орбиту вокруг Луны. Находясь на этой позиции, станция может стать очень удобной базой для проведения исследований на Луне и для обеспечения полетов в дальний космос.
Согласно планам компании Boeing, станция Deep Space Gateway сможет использоваться в рамках миссий, реализуемых как государством в лице космического агентства НАСА, так и частными космическими компаниями, SpaceX и Blue Origin в частности.