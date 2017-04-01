Астрономы получили первое изображение нитей "сети" из темной материи, соединяющей галактики

Ученые-астрономы из университета Ватерлоо (University of Waterloo), Канада, синтезировали первое в своем роде изображение "моста" из темной материи, который соединяет две находящиеся в относительной близости друг от друга галактики. Это изображение было составлено из множества изображений более мелкого масштаба, и оно является подтверждением того, что все галактики во Вселенной связаны друг с другом при помощи "космической сети", состоящей из невидимой темной материи.Темная материя, таинственная невидимая субстанция, на долю которой приходится около 25 процентов от общего количества материи во Вселенной, не светится сама, не отражает и не поглощает свет от других источников. Такая пассивность темной материи по отношению к обычной материи и излучению любого вида, делает пока невозможным ее прямое обнаружение и изучение. Единственным фактором проявления темной материи в окружающем нас мире является ее гравитационное влияние."В течение нескольких десятилетий ученые предполагали наличие "нитей" или "мостов" из темной материи, тянущихся от одной галактики к соседней. Наличие этих мостов удерживает вместе такие огромные космические объекты, как скопления галактик и другие космические суперструктуры" - рассказывает Майк Хадсон (Mike Hudson), профессор астрономии в университете Ватерлоо, - "Полученное нами изображение позволяет нам перейти от теоретических предположений к чему-то, что можно увидеть и измерить".Для получения изображения исследователи использовали известный эффект гравитационных линз. Этот эффект заключается в деформации света от далеких галактик, возникающей под воздействием сил гравитации от больших космических объектов, мимо которых проходят лучи вышеупомянутого света. И гравитация темной материи оказывает на свет точно такое же влияние, как гравитация звезд, черных дыр и галактик. Измерения искажений и деформации света под воздействием гравитационных линз были проведены учеными при помощи телескопа Canada-France-Hawaii Telescope на Гавайях.Собрав обширный набор данных о свете, проходящем рядом с 23 тысячами пар галактик, ученые нашли область, располагающуюся на удалении 4.5 миллиардов световых лет от Земли, мимо которой проходит множество лучей света от галактик, располагающихся на разном удалении от Земли и с разным смещением относительно этой области. Такая особенность этой области, в центре которой находятся две галактики, позволила ученым собрать данные в количестве, достаточном для составления карты распределения темной материи. И эта карта показала почти полное соответствие теории, на ней четко видно "мост" из нитей темной материи, соединяющий две галактики, расположенные на удалении 40 миллионов световых лет друг от друга."Используя наш новый метод, мы можем увидеть не только то, что нити из темной материи существуют на самом деле" - рассказывает Майк Хадсон - "Мы так же в состоянии определить степень, с которой эти нити связывают вместе галактики и более крупные астрономические объекты".