Астрономам впервые удалось обнаружить и изучить атмосферу планеты земного типа

Ученым-астрономам из Килского университета (Keele University), работавшим с 2.2-метровым телескопом ESO/MPG Европейской южной обсерватории в Чили, удалось обнаружить атмосферу планеты GJ 1132b, которая относится к классу суперземля и которая расположена на удалении 30 световых лет от Земли в направлении южного созвездия Паруса. Обнаружение и исследования атмосферы планеты GJ 1132b производились классическим для этого способом - путем регистрации изменений яркости свечения центральной звезды системы в момент, когда между ней и Землей проходила исследуемая планета. Следует заметить, что данный случай является первым разом в истории астрономии, когда ученым удалось обнаружить и изучить атмосферу столь небольшой планеты, все остальные подобные открытия, сделанные в предыдущие времена, касались атмосфер планет газовых гигантов, преимущественно класса "горячий Юпитер"."Проведенные наблюдения и сделанные открытия стали возможными благодаря проведенному нами моделированию, показавшему нам ряд характерных особенностей атмосфер планет такого типа" - рассказывает Джон Саутуорт (John Southworth), ведущий исследователь, - "Собранные нами данные указывают на то, что горячая атмосфера GJ 1132b полна метана и водяных паров. Скорее всего, эта планета является "водным миром" с атмосферой, состоящей преимущественно из горячего пара".Звезда системы относится к классу звезд с малой массой, которые чрезвычайно распространены во Вселенной и вокруг которых, как правило, вращается достаточно большое количество планет. Эти звезды демонстрируют сильную магнитную активность, а в их излучении присутствует большая доля рентгеновского и ультрафиолетового излучения, которые могут в буквальном смысле "содрать" атмосферу с близлежащих планет. Некоторые параметры планеты GJ 1132b и центральной звезды системы указывают на то, что атмосфера этой планеты сможет существовать на протяжении миллиарда лет, прежде чем она будет полностью "сдута" в космос светом и излучением звезды.Данное открытие делает планету GJ 1132b приоритетной целью для дальнейших исследований, которые будут проведены при помощи космического телескопа Hubble Space Telescope, Very Large Telescope и космического телескопа James Webb Space Telescope, который, как ожидается, будет запущен в космос в 2018 году.