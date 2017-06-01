CH-T4 - "солнечный" беспилотник, способный оставаться в воздухе в течение нескольких месяцев

Специалисты китайской Академии космической аэродинамики (Chinese Academy of Aerospace Aerodynamics, CAAA) произвели первый тестовый запуск разработанного ими беспилотного летательного аппарата на солнечной энергии
. Этот беспилотник, Caihong-T4 (CH-T4), имеет размах крыльев в 40 метров и способен подниматься на высоту порядка 20 километров. Использованные в его конструкции солнечные батареи и высокоэффективные силовые электронные устройства служат для снабжения энергией его восьми двигателей с пропеллерами, а максимальная скорость, которую способен развивать летательный аппарат CH-T4, составляет 200 километров в час.
Огромное крыло аппарата CH-T4, которое по размаху превышает размах крыльев авиалайнера Boeing 737, закреплено на двух фюзеляжах. Помимо этого у аппарата имеется двойное хвостовое оперение, а его крыло может менять свою форму, приспосабливаясь к текущим условиям полета. Несмотря на столь большие размеры, вес аппарата CH-T4 не превышает 500 килограмм, и этого удалось добиться за счет использования углеродного волокна, пластика и других легковесных материалов.
Полет на высоте 20 километров означает, что беспилотник CH-T4 будет летать всегда выше любых облаков, имея неограниченный доступ к энергии солнечного света. А в течение темного времени суток необходимая для полета энергия буде черпаться из аккумуляторных батарей. При полете на максимальной высоте, область, охватываемая "взором" установленного на беспилотнике оборудования, составит более миллиона квадратных километров, что сопоставимо с площадью государства, размером с Египет.
По размерам и высоте полета аппарат CH-T4 находится на втором месте в мире. Первое место принадлежит беспилотнику Helios Prototype, разработанному в НАСА. Беспилотник Helios Prototype имеет размах крыльев в 75 метров, а его потолок составляет около 30 километров. Во всем остальном оба аппарата схожи, они могут непрерывно пребывать в полете в течение нескольких месяцев
, нуждаются в минимальном обслуживании и предназначены для выполнения одинакового ряда задач.
И в заключение следует отметить, что разработка таких летательных аппаратов, которые получили прозвище "атмосферных" спутников
, ведется параллельно множеством организаций и компаний, в частности Управлением перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA, Facebook
и др. Для военных такие беспилотники являются идеальным средством для проведения наблюдения
, а для технологических и коммуникационных компаний они могут выполнять роль релейных станций и коммуникационных узлов
, стоимость которых и стоимость эксплуатации которых во много раз ниже, чем аналогичные показатели спутниковых систем.