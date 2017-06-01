Китай произвел успешный запуск собственного космического рентгеновского телескопа HXMT

15 июня 2017 года с космодрома, расположенного в пустыне Гоби, был произведен успешный запуск ракеты-носителя Long March 4B, которая вывела на околоземную орбиту первый китайский космический астрономический инструмент, рентгеновский телескоп HXMT. Этот телескоп, как и другие рентгеновские телескопы, будет использоваться для поиска черных дыр, нейтронных звезд, и изучения других высокоэнергетических явлений во Вселенной.2.5-тонный Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT) будет двигаться вокруг Земли по 500-километровой орбите. Его рентгеновские датчики охватывают диапазон от 20 до 200 кило-электрон-вольт. За свою четырехлетнюю миссию он проведет обзор всего ночного неба и, как ожидают ученые, это позволит им обнаружить тысячи новых источников рентгеновского излучения, которыми являются черные дыры, нейтронные звезды и другие источники.Обзор неба, проведенный телескопом HXMT, должен предоставить ученым данные об импульсных источниках рентгеновского излучения (transient x-ray sources). Вспышки от таких источников появляются в различных уголках космического пространства, быстро набирают огромную яркость и также быстро исчезают без следа. По таинственности такие вспышки очень близки к так называемым быстрым радиоимпульсам, природа и процессы, стоящие позади источников таких рентгеновских вспышек, все еще являются полной загадкой для современной науки.Запуск телескопа HXMT является последней из группы четырех миссий, реализуемых Китаем в рамках 5-летнего плана, разработанного специалистами Национального центра космических исследований (NSSC) китайской Академии наук в Пекине. Другие три миссии - это миссии по исследованию темной материи, серия экспериментов в условиях микрогравитации и реализация космических коммуникаций при помощи явления квантовой запутанности.И в заключение следует отметить, что специалисты NSSC уже составили очередной пятилетний план, в рамках которого будет произведена разработка и запуск очередных четырех миссий. Все эти миссии будут запущены в период с 2020 по 2022 год, и в состав этих миссий входит миссия Einstein Probe, аппарат которой представляет собой рентгеновский телескоп следующего поколения, в котором будет учтен весь положительный и отрицательный опыт, полученный в ходе миссии HXMT.