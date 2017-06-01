Космический телескоп Hubble запечатлел "танец" двух коричневых карликовых звезд

Серия точек на представленном выше изображении является композицией из 12 снимков, сделанных космическим телескопом Hubble Space Telescope в разные моменты на протяжении трех лет времени. Все эти снимки были сделаны при помощи технологии высокоточной астрометрии группой, возглавляемой итальянскими астрономами, которая отслеживала взаимное расположение двух компонентов далекой звездной системы, коричневых карликовых звезд, когда они медленно и плавно двигались по ночному небу, вращаясь друг вокруг друга.Наблюдаемая звездная система, имеющая название Luhman 16AB, находится на удалении шести световых лет от Земли и является третьей по близости к нам звездной системой после системы Альфа Центавра (Alpha Centauri) и звезды Барнарда (Barnard's Star). Несмотря на близость к Земле, система Luhman 16AB была обнаружена лишь в 2013 году астрономом Кевином Лухманом (Kevin Luhman). Система состоит из двух коричневых карликовых звезд, Luhman 16A и Luhman 16B, вращающихся друг вокруг друга на расстоянии, в три раза превышающем расстояние от Солнца до Земли.Данная серия снимков "вальсирующих" коричневых карликов является еще одной демонстрацией точности и других возможностей космического телескопа Hubble. Однако, астрономы, наблюдавшие за системой Luhman 16AB, интересовались не только движением двух звезд, они искали третьего невидимого "танцующего партнера". Предыдущие наблюдения за этой системой, проведенные при помощи телескопа Very Large Telescope Европейской южной обсерватории, указали на возможность существования в этой системе достаточно крупной экзопланеты. И итальянские ученые пытались найти доказательства ее существования путем анализа движения каждой звезды в течение длительного промежутка времени.Однако данные, полученные итальянцами при помощи телескопа Hubble, не предоставили никаких доказательств существования экзопланеты в этой системе. Скорее всего, обе звезды системы Luhman 16AB, "танцуют" в космосе в полном одиночестве.