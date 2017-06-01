Количество планет, открытых космическим телескопом Kepler, увеличилось на 219, размеры 10 из которых подобны размерам Земли

Начиная с момента запуска, который был произведен семь лет назад, космический телескоп Kepler Space Telescope обнаружил более двух тысяч экзопланет. И недавно каталог, созданный по результатам наблюдений телескопа Kepler, пополнился еще 219 планетами. А сейчас ученые-астрономы проводят более тщательный анализ собранных данных, сопровождаемый дополнительными наблюдениями в случае возникновения такой необходимости, целью чего является определение характеристик вновь обнаруженных планет и их предварительное разбиение на два основных класса.В общей сложности телескоп Kepler обнаружил 4034 события, которые могут иметь отношение к существующим в далеких звездных системах планетам. В результате дополнительных наблюдений 2335 из этих событий были подтверждены как реально существующие экзопланеты, и процесс такой проверки постоянно становится быстрее, благодаря использованию все более мощных и современных астрономических инструментов и программного обеспечения. 30 из 2335 обнаруженных экзопланет имеют размеры, сопоставимые с размерами Земли, и находятся на орбитах с "правильным" расстоянием до своих звезд, что допускает существование воды в жидком виде на поверхности этих планет.Обнаружение еще 219 планет является заслугой ученых, подвергших повторной математической обработке данные, собранные телескопом Kepler за первые четыре года его основной миссии, когда объектив телескопа наблюдал за участком космического пространства в направлении на созвездие Лебедя. И самым интересным является то, что 10 из этих планет по размерам не только сопоставимы с Землей, но и находятся в благоприятной для жизни зоне своих систем.Как уже упоминалось выше, практически все обнаруживаемые экзопланеты можно отнести к двум основным классам. К первому классу относятся каменистые планеты, сопоставимые или превосходящие по размерам Землю в несколько раз, так называемые супер-Земли. Самым типичным примером планет такого класса является планета К другому классу относятся Kepler-425b, обнаруженная в 2015 году. Ко второму классу относятся газовые планеты, по размерам меньше или сопоставимые с Нептуном, такие, как планета Kepler-22b, обнаруженная в 2011 году.