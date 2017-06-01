Ученые предположили, что за орбитой Плутона может скрываться не только 9-я планета системы, но и 10-я планета, размером с Марс

В январе прошлого года ученые-астрономы из Калифорнийского технологического института предположили
, что далеко на краю Солнечной системы может скрываться неоткрытая на сегодняшний день гигантская девятая планета. А недавно, ученые из Аризонского университета выяснили тот факт, что девятая планета находится там не в одиночестве. Некоторые объекты пояса Койпера, ведущие себя весьма странным образом, указывают на присутствие еще одного космического тела, размер которого сопоставим с размерами Марса.
Группа из Калифорнийского технологического института выдвинула гипотезу о существовании девятой планеты (Planet Nine), основываясь на данных об орбитальном движении шести объектов пояса Койпера (Kuiper Belt Object, KBO). Орбиты этих объектов наклонены под углом в 30 градусов относительно плоскости Солнечной системы
. Созданные математические модели показали, что причиной такого наклона может являться планета, в 10 раз более массивная, нежели Земля, гравитация которой оказала влияние на орбиты движения KBO-объектов. А последующие за этим всем наблюдения выявили признаки влияния девятой планеты
на поведение других транснептуновых объектов и даже на Солнце.
Используя такой же самый метод и проведя наблюдения за орбитами еще 600 KBO-объектов, ученые из Аризонского университета нашли, что орбиты самых дальних объектов имеют дополнительное отклонение в 8 угловых градусов. А это подразумевает наличие на окраинах нашей системы еще одного тела, размером с Марс, которое двигается по орбите, в 60 раз более удаленной от Солнца, нежели орбита Земли.
"Наиболее вероятным объяснением наблюдаемых нами отклонений является некая невидимая нам пока масса" - рассказывает Кэт Волк (Kat Volk), ведущий исследователь, - "Согласно расчетам, это что-то, столь же массивное, как Марс".
Ученые дают два процента вероятности того, что полученные ими данные являются статистической ошибкой. Помимо этого, эффект наклона орбит дальних KBO-объектов не может быть объяснен только присутствием девятой гигантской планеты, которая вращается на удалении 500-700 астрономических единиц от Солнца. Для того, чтобы оказать влияние на дальние KBO-объекты, неизвестное до сих пор космическое тело должно находиться на расстоянии не более 100 астрономических единиц от Солнца.
В настоящее время возможности имеющихся астрономических инструментов не позволят быстро обнаружить ни девятую, ни десятую планеты, если они, конечно, существуют на самом деле. Ученые питают надежды, что это удастся сделать после того, как в 2020 году в строй будет введен новый телескоп Large Synoptic Survey Telescope (LSST).
"Мы ожидаем, что после начала работы телескопа LSST, нам удастся подробно изучить особенности поведения от 2 до 40 тысяч новых KBO-объектов" - рассказывает Рену Мэлхотра (Renu Malhotra), - "Эти объекты далеки от Солнца и настолько тусклы, что их практически невозможно увидеть при помощи нынешних телескопов. Телескоп LSST будет в состоянии проводить наблюдения за столь тусклыми объектами и мы надеемся получить подсказки касательно того, где именно нужно будет искать
таинственную девятую и десятую планеты".