Астрономы обнаружили самую тусклую карликовую галактику из известных на сегодняшний день

Ученые-астрономы, работающие с японским телескопом Subaru Telescope на Гавайях, обнаружили новую тусклую сфероидальную галактику d1005+68, которая входит в состав соседнего скопления галактик M81 Group. Карликовые галактики - это галактики, количество звезд в которых составляет от 100 миллионов до нескольких миллиардов. Существование некоторых из них является причиной возникновения так называемой "проблемы карликовых галактик", которая совершенно не вписывается в существующие теории, определяющие законы развития галактик и распределения материи во Вселенной. Математические модели, учитывающие, помимо прочих факторов, и влияние темной материи, указывают на то, что количество карликовых галактик должно быть на порядок больше, чем это наблюдается в реальности.Для поиска решения проблемы карликовых галактик астрономы постоянно занимаются их поисками, наибольший интерес для них представляют собой галактики за пределами нашего местного скопления, куда входит и Млечный Путь. Слабый уровень света, излучаемого карликовыми галактиками, затрудняет процесс их обнаружения, идентификации и исследований, но новые и самые современные инструменты уже позволяют астрономам достаточно хорошо делать свою работу.В данном случае ученые использовали инструмент Hyper Suprime-Cam (HSC) телескопа Subaru Telescope. Разрешающей способности и чувствительности камеры HSC оказалось достаточно для того, чтобы обнаружить очень слабо светящееся скопление звезд в районе скопления M81, самого близкого скопления к нашему местному. Исследования показали, что карликовая галактика d1005+68 находится на удалении 13 миллионов световых лет от Земли, и 250 тысяч световых лет от центра скопления M81. Радиус галактики d1005+68 составляет 613 световых лет, а суммарная масса всех ее звезд превышает массу Солнца приблизительно в 250 тысяч раз. Ориентировочный возраст галактики d1005+68 составляет 12 миллиардов лет.Светимость галактики d1005+68 составляет 7.94 единицы в V-диапазоне и это делает ее самой тусклой из всех известных людям карликовых галактик. Еще одним интересным моментом является то, что галактика d1005+68 очень близка к другой галактике, карликовой эллиптической галактике BK5N, которая является спутником скопления M81. Расстояние, которое разделяет эти галактики, составляет около 16 300 световых лет и, по всей видимости, в данном случае мы наблюдаем весьма редкое явление, которое можно описать фразой "галактика-спутник галактики-спутника".Однако, учитывая точность проведенных измерений еще нельзя сделать однозначные выводы о "взаимоотношениях", в которых состоят галактики d1005+68, BK5N и скопление M81. Если дополнительные наблюдения, проведенные с другого угла обзора, подтвердят описанное выше предположение, то галактика d1005+68 станет первым "спутником спутника", обнаруженным за пределами нашего локального скопления.