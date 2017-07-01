Телескоп Хаббл обнаружил массивную мертвую дисковую галактику, факт существования которой бросает вызов теориям эволюции галактик

Комбинируя высокие возможности космического телескопа Hubble Space Telescope с возможностями, предоставляемыми естественными гравитационными линзами, ученые-астрономы сделали удивительное открытие. Этим открытием является массивная и компактная дисковая галактика MACS2129-1, вращающаяся вокруг своей оси с достаточно высокой скоростью. Кроме этого, процессы формирования новых звезд в этой галактике прекратились спустя всего несколько миллиардов лет после момента Большого Взрыва. Обнаружение столь необычной галактики бросает вызов всем существующим теориям, которые определяют процессы формирования и эволюции массивных галактик. И, вполне вероятно, что теперь ученым придется кардинально пересмотреть все эти теории, основываясь на новых данных.Когда астрономы наводили объектив телескопа Хаббл на эту галактику, они ожидали увидеть "хаотичный" шар из звезд, получившийся в результате слияния галактик меньшего размера. Но, вместо этого шара они увидеть дискообразный "блин", вращающийся с высокой скоростью. Еще одной из примечательных сторон данного открытия является то, что данный случай является одним из очень немногих случаев прямых наблюдений за первыми галактиками, сформировавшимися незадолго после момента Большого Взрыва.Обнаруженная далекая древняя галактика имеет массу, в три раза превосходящую массу Млечного Пути, но ее размер составляет всего половину от размера нашей галактики. Измерения скорости вращения, выполненные при помощи телескопа Very Large Telescope (VLT) Европейской Южной обсерватории, показали, что эта дисковая галактика вращается более чем в два раза быстрее, нежели Млечный Путь. А используя дополнительные архивные данные, полученные в ходе многочисленных программ наблюдения, ученые смогли вычислить суммарную массу звезд в этой галактике, уровень процессов формирования новых звезд и средний возраст основной массы звезд галактики.Причины, по которой в недрах галактики MACS2129-1 перестали формироваться новые звезды, все еще остается загадкой для ученых. Согласно одной из выдвинутых гипотез, одной из причин может являться сверхактивность галактического ядра, области, в которую выливаются океаны энергии из центральной сверхмассивной черной дыры. Эта энергия нагревает межзвездный газ, который постоянно перемешивается, находится в движении и "выдувается" за пределы галактики. И все это служит препятствием для появления плотных скоплений газа и пыли, из которых формируются зародыши звезд, протозвезды.А более точные данные, касающиеся процессов, происходящих в недрах галактики MACS2129-1, ученые надеются получить после того, как в космос будет выведен телескоп следующего поколения James Webb Space Telescope.