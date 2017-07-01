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Космос и Авиация
В Китае начата 200-дневная симуляция проживания на другой планете
Буквально недавно в Китае началось проведение эксперимента Lunar Palace 365, 200-дневной
симуляции проживания на другой планете. В рамках этого эксперимента четверо китайских студентов будут жить в изоляции, используя только те ресурсы, которые можно добыть из окружающей среды на Луне или на Марсе. Это означает, что необходимый для дыхания кислород будет вырабатываться плантациями живых растений, вся жидкость будет циркулировать по замкнутому контуру и многое другое, связанное с весьма ограниченными ресурсами.
Как и в случае других подобных симуляций, главным аспектом эксперимента Lunar Palace 365 станет психологический аспект. Участникам эксперимента ежедневно будут ставиться определенные задачи и условия для мотивации их скорейшего выполнения. И в результате эксперимента учеными будут установлены все аспекты влияния на психологическое и физическое состояние людей длительного пребывания в небольшом замкнутом пространстве, изоляции от друзей и родных, жизни в условиях отсутствия солнечного света и т.п.
Эксперимент Lunar Palace 365 не является самым длительным [url=/space/2108-komanda-mars-500-pribyla-i-nachinaet-progulki-po-poverxnosti-marsa.html]подобным экспериментом
, но его результаты будут крайне важны для Китая, который, как нам хорошо известно, имеет планы по созданию собственной колонии на Луне и на Марсе, по отправке экспедиций в дальний космос, что подразумевает пребывание немногочисленной группы людей в условиях изоляции в течение длительного времени.[/url]
Ключевые слова:
Китай
,
Эксперимент
,
Lunar Palace 365
,
Человек
,
Пребывание
,
Космос
,
Планета
,
Марс
,
Луна
,
Изоляция
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Ресурсы
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