Астрономы обнаружили молодую звездную систему, "атмосфера" которой насыщена молекулами органических соединений

Международная исследовательская группа, возглавляемая учеными из Института астрономии и астрофизики (Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, ASIAA), Тайвань, которая использовала возможности радиотелескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), обнаружила достаточно высокую концентрацию молекул сложных органических химических соединений в "атмосфере", окружающей протопланетарный диск одной из очень молодых звездных систем. Практически все обнаруженные органические молекулы являются "стандартными блоками" более сложных соединений, которые играют основную роль в любых биологических формах жизни. А то, что такие молекулы образовались на самом раннем этапе существования звездной системы, позволяет предположить, что они попадут на планеты, которым еще только предстоит сформироваться в этой системе и, возможно, станут причиной возникновения там жизни.Система Herbig-Haro (HH) 212, являющаяся молодой системой с формирующейся протозвездой, находится в направлении на созвездие Ориона на удалении 1300 световых лет от Земли. Центральная протозвезда этой системы очень молода, ее возраст составляет приблизительно 40 тысяч лет, 1 стотысячную часть от возраста нашего Солнца, а ее масса составляет 0.2 от массы Солнца. Наличие двух полярных потоков материи, джетов, указывает на то, что протозвезда активно поглощает материю протопланетарного диска, набирая постепенно массу.Протопланетарный диск системы имеет размер в 60 астрономических единиц. Особый интерес представляет структура этого диска, он состоит из двух внешних слоев, внутри которых "зажат" слой более темной материи, превращая диск в этакий "космический гамбургер".Наблюдения, проведенные при помощи телескопа ALMA, позволили обнаружить ниже и выше протопланетарного диска своего рода атмосферу из молекул органических соединений. В состав этой атмосферы входит метанол (CH3OH), дейтеризированный метанол (CH2DOH), метантиол (CH3SH) и формамид (NH2CHO). Практически все эти соединения являются компонентами биологических молекул, таких, как аминокислоты и сахариды. "Вероятно, что эти молекулы образовались внутри газовых и ледяных "зернах" в протопланетарном диске. А затем это все испарилось под воздействием нагрева от звездного излучения и ударных волн" - пишут исследователи.Наблюдения за системой Herbig-Haro (HH) 212 являются первыми наблюдениями за молодой звездной системой, в которой обнаружены сложные органические молекулы. Ученые планируют в ближайшем будущем произвести наблюдения и за другими подобными системами, используя высокую разрешающую способность и чувствительность радиотелескопа ALMA. И полученные в ходе таких наблюдений данные смогут пролить немного света на загадку возникновения жизни, как на Земле, так и в других уголках Вселенной.