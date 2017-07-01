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Астрономы обнаружили молодую звездную систему, "атмосфера" которой насыщена молекулами органических соединений

Система Herbig-Haro (HH) 212


Международная исследовательская группа, возглавляемая учеными из Института астрономии и астрофизики (Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, ASIAA), Тайвань, которая использовала возможности радиотелескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), обнаружила достаточно высокую концентрацию молекул сложных органических химических соединений в "атмосфере", окружающей протопланетарный диск одной из очень молодых звездных систем. Практически все обнаруженные органические молекулы являются "стандартными блоками" более сложных соединений, которые играют основную роль в любых биологических формах жизни. А то, что такие молекулы образовались на самом раннем этапе существования звездной системы, позволяет предположить, что они попадут на планеты, которым еще только предстоит сформироваться в этой системе и, возможно, станут причиной возникновения там жизни.

Система Herbig-Haro (HH) 212, являющаяся молодой системой с формирующейся протозвездой, находится в направлении на созвездие Ориона на удалении 1300 световых лет от Земли. Центральная протозвезда этой системы очень молода, ее возраст составляет приблизительно 40 тысяч лет, 1 стотысячную часть от возраста нашего Солнца, а ее масса составляет 0.2 от массы Солнца. Наличие двух полярных потоков материи, джетов, указывает на то, что протозвезда активно поглощает материю протопланетарного диска, набирая постепенно массу.

Протопланетарный диск


Протопланетарный диск системы имеет размер в 60 астрономических единиц. Особый интерес представляет структура этого диска, он состоит из двух внешних слоев, внутри которых "зажат" слой более темной материи, превращая диск в этакий "космический гамбургер".

Наблюдения, проведенные при помощи телескопа ALMA, позволили обнаружить ниже и выше протопланетарного диска своего рода атмосферу из молекул органических соединений. В состав этой атмосферы входит метанол (CH3OH), дейтеризированный метанол (CH2DOH), метантиол (CH3SH) и формамид (NH2CHO). Практически все эти соединения являются компонентами биологических молекул, таких, как аминокислоты и сахариды. "Вероятно, что эти молекулы образовались внутри газовых и ледяных "зернах" в протопланетарном диске. А затем это все испарилось под воздействием нагрева от звездного излучения и ударных волн" - пишут исследователи.

Наблюдения за системой Herbig-Haro (HH) 212 являются первыми наблюдениями за молодой звездной системой, в которой обнаружены сложные органические молекулы. Ученые планируют в ближайшем будущем произвести наблюдения и за другими подобными системами, используя высокую разрешающую способность и чувствительность радиотелескопа ALMA. И полученные в ходе таких наблюдений данные смогут пролить немного света на загадку возникновения жизни, как на Земле, так и в других уголках Вселенной.





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