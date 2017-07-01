Arp 299 - галактика, в недрах которой идут самые интенсивные процессы формирования новых звезд

Что произойдет, если взять две галактики и "перемешивать" их в течение миллионов лет? Ответ на этот вопрос находится в новом снимке, полученном при помощи рентгеновской космической обсерватории Chandra, а фигурантом этого снимка является галактика Arp 299, располагающаяся на удалении 140 миллионов световых лет от Земли. Если быть точнее, что Arp 299 представляет собой две галактики, которые находятся в процессе слияния, в результате которого в будущем получится одна большая галактика.Однако, процесс слияния двух галактик является не самой интересной особенностью Arp 299. В новых данных, полученных обсерваторией Chandra, фигурируют 25 ярких источников рентгеновского излучения (ultra-luminous X-ray source, ULX), более-менее равномерно разбросанных по всему объему пространства, занимаемому Arp 299.ULX-источники обычно находятся в регионах, где идут интенсивные процессы формирования новых звезд. Ученые считают, что таким источником обычно является двойная система, состоящая из звезды, которая более массивна, нежели Солнце, а вторым компонентом системы является черная дыра или нейтронная звезда. Воздействие сил гравитации небольшого, но массивного, соседа, заставляет звезду постоянно терять свою материю, которая, поглощаясь черной дырой, испускает стабильный поток излучения, в том числе и рентгеновского.ULX-источники представляют собой достаточно редкое явление и такое их обилие в галактике Arp 299 объясняется еще тем, что эта галактика, "взбаламученная" процессом слияния, имеет самый высокий уровень интенсивности процессов звездообразования во всей доступной ученым части Вселенной. При такой интенсивности процессов очень часто происходит формирование пар молодых массивных звезд, одна из которых немного позже схлопывается в черную дыру или взрывается сверхновой, оставляя после себя нейтронную звезду..Приведенное выше изображение было синтезировано из снимков, полученных при помощи нескольких астрономических инструментов. Розовым цветом на нем показаны элементы, видимые в рентгеновском диапазоне обсерватории Chandra, а белым и коричневым цветом выделены элементы, изображение которых были получены телескопом Hubble в диапазоне видимого света. Галактика Arp 299 также испускает мощные потоки инфракрасного излучения, которые хорошо видны телескопу Spitzer, но, к сожалению, эти данные не были включены в данный снимок.Помимо ярких источников рентгена, данные от обсерватории Chandra показывают распределенное по пространству рентгеновское излучение от облаков космического газа. Высокая плотность этих облаков, как считают ученые, является причиной рекордных показателей "звездной рождаемости", которой способствует большое количество взрывов сверхновых, напитывающих энергией внутреннее пространство галактики Arp 299.