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Астрономы обнаружили самую маленькую звезду из всех известных на сегодняшний день

Размер заезды EBLM J0555-57Ab


Ученые-астрономы из Кембриджского университета обнаружили звезду, размер которой ненамного превышает размер Сатурна, что делает эту звезду, EBLM J0555-57Ab, самой маленькой из всех звезд, известных современной науке. Размер звезды EBLM J0555-57Ab уже практически равен физическому пределу, при которой термоядерный реактор звезды еще может перерабатывать в гелий свое водородное топливо. При этом, крошечная звезда является одним из самых плотных объектов, гравитация на ее поверхности в 300 раз превышает земную гравитацию.

"Наше открытие является демонстрацией того, насколько малы могут быть звезды" - рассказывает Александр фон Беттихер (Alexander von Boetticher), ведущий исследователь, - "Если бы во время формирования звезды EBLM J0555-57Ab ей не хватило совсем немного материи, реакции термоядерного синтеза в ее ядре никогда не зажгись бы, и вместо звезды образовался бы коричневый карлик".

До момента открытия звезды EBLM J0555-57Ab самой маленькой звездой считалась красная карликовая звезда OGLE-TR-122b, размер которой на 20 процентов превосходит размер самой большой планеты Солнечной системы, Юпитера, а масса составляет 0.07-0.08 от массы Солнца. Масса же звезды EBLM J0555-57Ab составляет 0.081 от массы Солнца, что говорит о большой плотности звездной материи. А сам факт наличия звезды EBLM J0555-57Ab позволяет ученым-астрономам надеяться на обнаружение звезд еще меньшего размера, но состоящих из более плотной материи.

Звезда EBLM J0555-57Ab находится на удалении 600 световых лет от Земли, и что еще более интересно, она входит в состав бинарной (двойной) звездной системы. Столь крошечная звезда была обнаружена в момент, когда она проходила между Землей и второй, более массивной и большой звездой системы, что она делает каждые 7.8 суток.

Исследования системы EBLM J0555-57A были проведены совместными усилиями ученых из университетов Кебриджа, Кила, Уорика, Лестера, и Св. Эндрюса при помощи астрономического инструмента WASP, предназначенного для поисков и исследований экзопланет. А сделанное открытие, как надеются ученые, является только первым из череды будущих подобных открытий, которые обогатят современную науку новыми знаниями.




Ключевые слова:
Звезда, EBLM J0555-57Ab, Размер, Сатурн, Материя, Плотность, Масса

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