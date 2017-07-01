Астрономы выяснили некоторые особенности галактик, появившихся самыми первыми во Вселенной

Международная группа, в состав которой вошли ученые-астрономы из Японии, Чехии и Венгрии, обнаружила, что в составе горячего газа, заполняющего пространство между галактиками, появившимися самыми первыми во Вселенной, наблюдается гораздо большая концентрация железа, чем было принято считать ранее. Это, в свою очередь, служит доказательством теории, что основная масса железа и некоторых других тяжелых элементов сформировалась еще до того, как во Вселенной начали формироваться первые галактики и скопления галактик, т.е. более 10 миллиардов лет назад.В своих исследованиях ученые провели изучение состава горячего газа, заполняющего пространство меду десятью соседствующими скоплениями галактик. Полученные результаты показали, что концентрация железа и других тяжелых элементов в газе составляет одну треть от концентрации этих элементов в солнечной материи на сегодняшний день. Эти элементы были выработаны в недрах первых больших звезд и разбросаны по пространству Вселенной многочисленными взрывами сверхновых и вспышками от поглощения больших масс материи сверхмассивными черными дырами.Согласно теории, в момент Большого Взрыва во Вселенной образовался только водород, гелий и небольшое количество лития. Все более тяжелые химические элементы были выработаны позже внутри термоядерных "реакторов" массивных звезд и разметаны по космическому пространству взрывами сверхновых. Однако, причина весьма равномерного распределения тяжелых элементов по пространству Вселенной долго оставалось и остается неразрешенным вопросом."Если бы тяжелые элементы были произведены относительно недавно, то концентрация железа сильно бы разнилась от одного скопления галактик к другому. Однако, наблюдаемое нами равномерное распределение концентрации железа говорит о том, что оно было выработано звездами, появившимися самыми первыми после Большого Взрыва" - рассказывает Ондредж Урбан (Ondrej Urban), ученый из Стэнфордского университета, который принимал участие в анализе обширного массива имеющихся научных данных."Удивительно однородное распределение железа также означает, что совокупная энергия от взрывов большого количества сверхновых и джетов черных дыр создавала в молодой Вселенной бурную "ветреную погоду", что позволило разнести вновь образованные тяжелые элементы по всему пространству" - рассказывает Норберт Вернер (Norbert Werner), - "Это все уже было определено в рамках некоторых теорий. И сейчас эти теории получили свои первые экспериментальные подтверждения".