Ученые впервые обнаружили спутник у далекой экзопланеты

Группа ученых-астрономов, возглавляемая Дэвидом Киппингом (David Kipping) из Колумбийского университета, получила первые доказательства существования экзоспутника, спутника, вращающегося вокруг далекой экзопланеты, находящейся за пределами нашей звездной системы. До последнего времени астрономами было обнаружено множество спутников планет Солнечной системы, но никому еще не удавалось обнаружить спутник у экзопланеты в силу ряда трудностей технического плана. И лишь благодаря углубленному анализу данных, собранных космическим телескопом Kepler, ученым удалось получить убедительные доказательства существования спутника, вращающегося вокруг планеты, которая, в свою очередь, вращается вокруг звезды под названием Kepler-1625.Напомним нашим читателям, что поиск экзопланет ведется путем регистрации изменений яркости звезды в момент, когда между нею и Землей проходит планета. Спутник планеты в системе Kepler-1625 был найден при помощи такого же метода, только в данном случае астрономам удалось зарегистрировать изменения потока света, отраженного от поверхности планеты в момент прохождения над ней спутника.В наборе имеющихся данных зарегистрированы три случая таких изменений потока отраженного света, что дает данному открытию статистическую достоверность чуть более 4 сигма. Такая достоверность все же оставляет малую вероятность того, что изменения светового потока вызваны какой-нибудь другой причиной, нежели прохождение спутника планеты. Причиной недостаточной достоверности открытия является то, что система Kepler-1625 находится на удалении 4 тысяч световых лет от Земли, а яркость отраженного от поверхности планеты света достаточно мала для того, чтобы произвести качественные измерения.Ученые ожидают, что сделанное ими открытие будет подтверждено или опровергнуто в ближайшее время при помощи дополнительных наблюдений, проведенных космическим телескопом Hubble Space Telescope. А по имеющимся на сегодняшний день данным ученые выяснили, что собственно спутник планеты имеет размеры, превышающие размер нашей Луны, его размер приблизительно соответствует размеру Нептуна. А сама планета, вокруг которой вращается столь большой спутник, должна иметь размеры, не менее, чем размер Юпитера. Такие большие размеры планеты системы Kepler-1625, ее спутника и некоторые другие факты говорят о том, что эта система сформировалась позже, чем планеты и их спутники в нашей системе, что служит причиной возникновения у ученых целого ряда дополнительных вопросов.Ответы на эти вопросы, как надеются ученые, будут найдены в ходе дальнейших наблюдений за системой Kepler-1625. Помимо этого, если факт существования экзо-спутника получит неопровержимые подтверждения, то этот спутник станет самым большим среди всех известных ученым спутников планет нашей и других звездных систем.