Телескоп Hubble застал галактику-серийного убийцу прямо на "месте преступления"
Одним из последних снимков, сделанных космическим телескопом Hubble, является снимок процесса слияния двух галактик. И конец этого "космического сражения" предугадать не так уж сложно, в конце концов, большая величественная спиральная галактика NGC 1512 поглотит без останков свою "жертву", маленькую карликовую галактику NGC 1510.
Галактика NGC 1512 имеет размер порядка 70 тысяч световых лет, что делает ее сопоставимой с нашей галактикой, галактикой Млечного Пути. Однако, не стоит думать, что поглощение большой галактикой маленькой галактики NGC 1510 не окажет на большую значимого влияния. В любом случае процесс слияния, представляющий собой один из основных этапов развития галактик, подстегнет интенсивность процессов звездообразования, которые приобретут поистине взрывной характер.
Более того, некоторые элементы галактики NGC 1512 сформировались под влиянием гравитации меньшей галактики NGC 1510, и к этим элементам имеет отношение область активного звездообразования, шириной в 2400 световых лет, расположенная в непосредственной близости от ядра большой галактики.
По имеющимся данным процесс слияния галактик NGC 1512 и NGC 1510 длится уже в течение 400 миллионов лет. И, как оказалось на самом деле, галактика NGC 1510 станет далеко не первой жертвой большой галактики NGC 1512. Как показали наблюдения, проведенные еще в 2015 году, внешние области спиральных рукавов галактики NGC 1512 фактически являются останками от еще одной более старой галактики.
Однако, не стоит судить слишком строго галактику NGC 1512 за ее "убийственные" действия. Наш Млечный Путь также состоит из множества поглощенных ранее меньших галактик, которым в далеком прошлом не посчастливилось оказаться неподалеку. А через еще четыре миллиарда лет Млечный Путь ожидает еще одно столкновение, на этот раз с достаточно массивной галактикой Андромеды, в результате которого на свет появится одна огромная галактика-монстр.