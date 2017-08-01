 |  | Сегодня, 08:08 | Космос и Авиация

Высотный планер Airbus Perlan II готовится взять рекордный барьер высоты

Планер Airbus Perlan II


В настоящее время в окрестностях города Эль Калафате (El Calafate), который находится на юге Аргентины, группа исследователей и инженеров из компании Airbus проводит запуски нового высотного планера Perlan II. Во время одного из полетов планер поднялся на высоту 9 900 метров. А конечной целью данных усилий является подъем планера на высоту более 15 461 метра (50 727 футов), которая является рекордом, установленным в 2006 году Эинаром Эневолдсеном (Einar Enevoldsen) на планере Perlan I.

Так же как и его предшественник, планер Perlan II разрабатывался для сбора научной информации касательно земной атмосферы в условиях отсутствия помех, создаваемых двигателями летательного аппарата. Обладание более точной научной информацией позволит ученым узнать больше о процессах климатических изменений, о "высотной" погоде и о технологиях полетов на больших высотах. Помимо этого, компания Airbus планирует выяснить уровень воздействия на пилота и на оборудование летательного аппарата радиации, проникающей в верхние слои атмосферы из космоса.

Планер Airbus Perlan II #2


Согласно имеющимся данным, окрестности города Эль Калафате являются одним из считанных мест на земном шаре, где комбинация горных ветров и полярных завихрений создают самые высокие "стратосферные воздушные горы". Эти потоки восходящего воздуха могут поднять планер с пилотом, сидящим внутри герметичной кабины, почти к границе атмосферы. В отличие от высотного воздушного шара, стратостата, полетом планера можно управлять и оставаться в одной и той же области достаточно долгое время.

"Открытия, которые будут сделаны в рамках программы Perlan, помогут нам в будущем делать более безопасные самолеты" - рассказывает Аллан Макартор (Allan McArtor), директор Airbus Americas, - "Помимо этого, мы получим возможность разработать некоторые новые технологии, которые будут очень полезны во время путешествий на Луну, Марс и другие планеты нашей системы".




Ключевые слова:
Airbus, Perlan, Планер, Высота, Стратосфера, Рекорд, Данные, Атмосфера

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 09:26
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

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    Комментариев: 3744
    Сколько же по времени он забирался на 10 километров? Бедный пилот...


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