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Марсоход Curiosity - пять лет на Марсе и до сих пор в "добром здравии"

Марсоход Curiosity


5 августа 2017 года "стукнуло" ровно пять лет с того момента, как небезызвестный марсоход Curiosity совершил посадку и начал свое путешествие по поверхности Марса. Напомним, что в рамках миссии Mars Science Laboratory (MSL), стоимость реализации которой составила 2.5 миллиарда долларов, в 2012 году на Марс был отправлен саамы современный и сложный в техническом плане марсоход Curiosity. И за время свое миссии марсоход сделал более 200 тысяч снимков, просверлил более дюжины марсианских скал, произвел массу анализов и до сих пор находится почти в "добром здравии".

Путь марсохода Curiosity


Изначально срок миссии Curiosity был рассчитан на два земных или один марсианский год (98 недель). Конструкция марсохода оказалась достаточно надежной и, несмотря на некоторые проблемы, короткое замыкание и сбои программного обеспечения, к примеру, марсоходу удалось собрать массу интереснейшей научной информации, позволившей ученым сделать массу новых открытий, касающихся прошлого Красной Планеты и признаков существования там жизни.

Снимок поверхности Марса


Пятилетние перемещения по поверхности Марса не прошли бесследно для марсохода. Покрытие колес марсохода за все время изрядно износилось, а сами колеса были пробиты в нескольких местах острыми выступами марсианских скал. В связи с этим руководство миссии делает все возможное для того, чтобы марсоход передвигался только по самым безопасным маршрутам. В настоящее время счетчик пути марсохода насчитал 17 километров пройденного расстояния, и, благодаря предпринимаемым мерам, марсоход, скорее всего, успешно пройдет оставшиеся до конечной точки маршрута 4.8 километра.

Снимок поверхности Марса #2


Как уже упоминалось выше, за все время нахождения на Марсе марсоход Curiosity сделал массу интереснейших снимков. Просмотреть всю галерею этих снимков можно на официальном сайте миссии MSL, хотя на это может уйти достаточно большое количество времени. А здесь мы приводим несколько из самых красивых и самых информативных с научной точки зрения снимков, сделанных марсоходом как совсем недавно, так и в начале его миссии.

Снимок поверхности Марса #3




Ключевые слова:
Марсоход, Curiosity, Марс, Поверхность, Посадка, Путь, Снимок

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     | Комментарии: 3 | Распечатать
    Сегодня, 08:13
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3752
    А кто знает, на сколько его источник энергии (РИТЭГ) рассчитан?


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Сегодня, 12:16
    #2 Написал: gashev

    Публикаций: 0
    Комментариев: 83
    Генератор «Кьюриосити» является последним поколением РИТЭГов, сделан компанией Boeing, и называется «Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator» или MMRTG.[60] Основан на классической технологии РИТЭГов, но является более гибким и компактным[60]. Он рассчитан на производство 125 Вт электрической энергии (0,16 лошадиной силы в пересчете на единицы измерения мощности автомобильных двигателей) из примерно 2 кВт тепловой (в начале миссии)[54][55]. Со временем мощность MMRTG станет падать, но при минимальном сроке службы в 14 лет его выходная мощность снизится лишь до 100 Вт[61][62]. Энергоустановка MSL генерирует 2,5 кВт·ч каждый марсианский день, что гораздо больше, чем выход энергоустановок марсоходов «Спирит» и «Оппортьюнити» (около 0,6 кВт·ч за марсианский день).
        
    Сегодня, 13:12
    #3 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3752
    gashev Спасибо!


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        

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