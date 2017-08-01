WASP-121b - огромная экзопланета с горячей атмосферой, в которой будет кипеть железо

Международная группа ученых-астрономов обнаружила огромную экзопланету, в атмосфере которой было найдено достаточно большое количество молекул воды. Однако, температура атмосферы и на поверхности планеты WASP-121b, расположенной на удалении 900 световых лет от Земли, столь высока, что там будет кипеть и испарятся не только камень, но и чистое железо.Отметим, что водяные пары в атмосферах далеких планет ведут себя достаточно предсказуемым способом в зависимости от температуры окружающей среды. Холодный водяной пар блокирует прохождение света с определенными длинами волн, однако, при достаточно высокой температуре молекулы воды сами начинают излучать свет в инфракрасном диапазоне."Когда мы навели на планету WASP-121b "глаз" космического телескопа Hubble, мы увидели четкую подпись излучения от молекул воды, что указало нам на то, в у атмосферы этой планеты имеется достаточно толстая стратосфера" - рассказывает Том Эванс (Tom Evans), ученый из университета Эксетера, Великобритания, - "Космический телескоп Hubble достаточно хорошо видит этот инфракрасный свет, который невидим для человеческого глаза".Планета WASP-121b имеет размер, в два раза превосходящий размер Юпитера, да и относится она к так называемому классу "горячий Юпитер". Газовый гигант WASP-121b вращается вокруг звезды на очень близкой орбите, буквально "обнимая" ее. Год на планете WASP-121b длится всего 1.3 земных суток. Из-за такой близости к звезде, атмосфера планеты WASP-121b разогревается до температуры 2500 градусов Цельсия, что всего в два раза меньше температуры на поверхности Солнца. При такой температуре уже даже железо не может находиться в состоянии твердого тела или жидкости, оно, железо, начинает кипеть и испаряться.Несмотря на наличие достаточно большого количества воды в атмосфере планеты WASP-121b, из-за высокой температуры практически маловероятно, чтобы на ее поверхности смогла зародиться и существовать какая-нибудь даже самая экзотическая форма "высокотемпературной" жизни.Сейчас ученым-астрономам известно достаточно большое количество планет класса "горячий Юпитер". Тем не менее, у них еще нет подходящей теории, которая может объяснить процессы формирования и дальнейшего развития таких гигантских планет. И тщательное изучение планет, подобных WASP-121b, может дать им в руки некоторые подсказки, которые помогут составить модель, описывающую происходившее в прошлом и происходящее сейчас на таких планетах.