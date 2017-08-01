Sprite, самый маленький космический аппарат, передал на Землю первые сообщения

Не так давно самые маленькие в мире космические зонды "Sprite"
, шесть штук которых было запущено в космос 23 июня 2017 года
, передали на Землю первые сообщения. Согласно полученным данным, один из аппаратов находится в "полном здравии", вращаясь по орбите на высоте 650 километров от поверхности Земли. Однако, должно пройти еще немало времени, когда такие или почти такие крошечные межзвездные аппараты будут отправлены в район звезды Альфа Центавра
в рамках проекта Breakthrough Starshot, где они, пройдя расстояние в 38.6 триллионов километров, сделают снимки, произведут измерения и отправят все собранные данные обратно на Землю.
Напомним нашим читателям, что инициатором программы Breakthrough Initiative является российский бизнесмен Юрий Мильнер. Позже этот проект был поддержан Стивеном Хокингом, Марком Цукербергом и другими состоятельными и влиятельными личностями.
"Получение первых сообщений от спутников Sprite - это очень большой шаг вперед, хотя он и является всего лишь доказательством работоспособности использованных нами технологий и инженерных решений" - рассказывает Пит Уорден (Pete Worden), директор программы Breakthrough Starshot и бывший директор Исследовательского центра НАСА имени Эймса.
Отметим, что толчком к реализации проекта Breakthrough Starshot стало открытие, сделанное в августе 2016 года. Тогда астрономы обнаружили у самой близкой к нам звезды, Проксимы Центавра, планеты Proxima b. И самым замечательным является то, что эта планета находится в так называемой зоне Златовласки, в зоне, где условия на поверхности планеты могут быть благоприятны для зарождения и существования жизни.
Но, для того, чтобы можно было добраться до Проксимы и Альфы Центавра в приемлемые сроки, потребуется космический корабль, способный летать со скоростями, близкими к скорости света. Человечество еще не обладает технологиями, позволяющими строить и запускать большие космические корабли, но технологии, позволяющие запустить крошечные зонды типа Sprite, появятся в ближайшем будущем. Но в любом случае, для того, чтобы достичь окрестностей Альфы Центавра, космическим зондам Sprite потребуется порядка 20 лет и еще минимум четыре года уйдет на передачу собранных данных и сделанных снимков назад на Землю.
Космический зонд Sprite является "детищем" компании KickSat
, организованной Заком Манчестером (Zac Manchester), выпускником из Корнуэльского университета. Зонд, представляющий собой электронную печатную плату, весит всего четыре грамма. На плате зонда расположена солнечная батарея, антенны и несколько чипов, на кристаллы которых интегрированы все необходимые функциональные компоненты.
И в заключение следует отметить, что запуск зондов Sprite в этом году является не первой попыткой запуска этих зондов. Первая попытка было проведена в 2014 году, но тогда что-то сработало не так как надо, и спутник стандарта CubeSats сгорел в атмосфере, так и не выпустив в космос крошечные зонды. Да и нынешний запуск также нельзя назвать очень успешным, в "свободный полет" отправился только один из шести зондов Sprite, а остальные так и остаются прикрепленными к двум спутникам CubeSats и лишенными возможности связи с внешним миром.