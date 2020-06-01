Электрический Cessna Caravan - самый большой электрический самолет на сегодняшний день
Область экологически чистых авиаперевозок стала на один шаг ближе благодаря первому полету, совершенному девятиместным самолетом Cessna Caravan с электрической двигательной установкой. Данный самолет является результатом совместных усилий специалистов аэрокосмической компании AeroTEC и компании magniX, специализирующейся на электрических силовых установках. Отметим, что двигательная установка magni500, мощностью 560 кВт (750 лошадиных сил), уже была использована для переоснащения шестиместного гидроплана, который совершил первый полет в декабре прошлого года.
Теперь же, двигательная установка magni500 была использована для перевода самолета Cessna 208B Grand Caravan с авиационного топлива на электрическую тягу, что превратило этот самолет в летательный аппарат с нулевой эмиссией. Первый полет этого самолета, получившего название eCaravan, был проведен на полигоне компании AeroTEC в Мозес-Лейке, штат Вашингтон, США. Самолет, размах крыльев которого составляет 16 метров, совершил взлет и оставался в воздухе в течение 30 минут, став в этот момент самым большим в мире электрическим самолетом.
"Я горжусь инновационной работой, выполненной нашими инженерами, техническим персоналом и членами команды летных испытаний" - рассказывает Ли Хьюман (Lee Human), президент компании AeroTEC, - "Сейчас еще нет никаких "дорожных карт", программ испытаний и сертификации электрических самолетов. Это совершенно новая область и компания AeroTEC находится на ее самой передней границе, разрабатывая процессы и технологии, которые приблизят момент перехода авиации на электрическую тягу".
Компания же magniX вынашивает "наполеоновские планы" относительно своей двигательной установки magni500. Сейчас интерес к этой установке уже проявила израильская компания Eviation, американский региональный авиаперевозчик Cape Air и компания Harbour Air, для которой был сделан упомянутый в самом начале шестиместный электрический гидроплан. А сейчас специалисты компании magniX занимаются разработкой нового авиационного электрического двигателя, мощность которого уже будет составлять 1120 кВт (1 500 лошадиных сил) и которому уже будет по силам поднимать в воздух самолеты гораздо большего класса.
К сожалению, из-за ограниченного количества энергии в литий-ионной аккумуляторной батарее самолета eCaravan, максимальная дальность одного полета составляет сейчас порядка 100 миль (160 километров). Но, учитывая последние достижения в области литий-воздушных, литий-серных аккумуляторных батарей и водородных топливных элементов, в скором времени появится источник, который будет способен обеспечить полет самолета eCaravan на более дальние дистанции и это позволит перекрыть при помощи таких самолетов достаточно большую часть местных авиаперевозок на малые и средние дистанции.