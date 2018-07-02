 |  | Сегодня, 06:38 | Робототехника

Centauro - робот-каратист, демонстрирующий, что четыре ноги лучше, чем две

Робот Centauro


Исследователи-робототехники из Итальянского технологического института (Istituto Italiano di Tecnologia, IIT) разработали робота-кентавра, предназначенного для участия в операциях по поиску и спасению людей, пострадавших в результате стихийных бедствий и техногенных катастроф. Робот Centauro, высотой в 1.5 метра и весом в 93 килограмма, имеет четыре подвижных конечностей, что дает ему большую ловкость при движении в аварийной окружающей среде. А большая мощность приводов и высокая прочность конструкционных элементов позволяют роботу Centauro разбивать кирпичи и доски, как каратисту.

Если вспомнить происходившее в 2015 году на финале соревнования DARPA Robotics Challenge, можно увидеть, что двуногие роботы достаточно часто теряли равновесие и падали. Такое "поведение" недопустимо для роботов, предназначенных для действий в аварийной обстановке. И, несмотря на то, что некоторые двуногие роботы обрели возможность выполнять акробатические трюки, демонстрируя чудеса ловкости и балансирования, роботы, предназначенные для выполнения работы в сложной окружающей среде, должны иметь строение, отличающееся от строения тела человека.

Робот Centauro #2


Конструкция робота Centauro как раз и является такой конструкцией, ее основой является четырехногая платформа, на которой крепится небольшое туловище с двумя верхними манипуляторами, которые дают роботу возможность манипулирования различными предметами. Основные узлы конструкции робота Centauro изготовлены из сплавов титана, магния и алюминия, что придает конструкции достаточно высокую механическую прочность. Помимо этого, в конструкции робота использовано множество деталей из прочного пластика, изготовленных при помощи трехмерного принтера.

Четыре ноги робота Centauro позволяют ему без проблем перемещаться даже по поверхности, усеянной большими и не очень большими обломками строительных материалов. В случае необходимости робот помогает сам себе, используя свои руки, при помощи которых он еще открывать двери, поднимать объекты и т.п. А при движении по ровной и гладкой поверхности робот Centauro способен маневрировать и быстро катиться на колесах, установленных на конце каждой конечности. Каждая конечность имеет шесть степеней свободы и имеет ярко выраженный бедренный, коленный и голеностопный сустав.

Робот Centauro #3


Каждая верхняя конечность способна поднимать груз, весом до 11 килограмм, а ее подвижность позволяет роботу Centauro даже оперировать элементами управления электроприборами, такими, как кнопки и тумблеры. Помимо этого, конечности снабжены защитными демпфирующими узлами, благодаря чему робот Centauro может выполнять свой коронный прием - разбивать достаточно толстые доски, как каратист.

В "голове" робота Centauro установлены датчики разных типов, включая камеры и оптический лазерный сканер. А каждый подвижный узел робота имеет датчик вращающего момента и тепловой датчик, предохраняющий привод от перегрева. Робот приводится в действие литий-полимерной аккумуляторной батареей, емкостью 1.6 кВт*ч, рассчитанной на непрерывную работу в течение 2.5 часов.

За обработку информации, поступающей с камер и датчиков, отвечают три бортовых компьютера, в программное обеспечение которых заложены функции телеприсутствия и прогнозирующих полуавтоматических систем. Это означает, что человек-оператор может непосредственно управлять действиями робота и его конечностей, но в случае потери связи бортовые компьютеры могут предсказать планируемые движения и закончить их выполнение без помощи человека.


Ключевые слова:
Робот, Centauro, Конечность, Конструкция, Прочность, Движение

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • COMAN - гуманоидный робот, которого достаточно трудно свалить с ног
  • E2-DR - робот от компании Honda, предназначенный для работы в условиях чрез ...
  • Четвероногий робот HyQ учится преодолевать препятствия и перемещаться по сл ...
  • Робот-насекомое по имени Hector делает свои первые шаги
  • RoboSimian - робот-обезьяна, разработанный специалистами НАСА для участия в ...



    •
     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 10:04
    #1 Написал: kasanabeer

    Публикаций: 0
    Комментариев: 150
    Озаглавить лучше так: "Робот-Кентавр, демонстрирующий, что четыре ноги лучше, чем две"
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009