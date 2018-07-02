 |  | Сегодня, 07:04 | Робототехника

Роботы-каскадеры компании Disney будут выполнять трюки, слишком опасные для людей

Робот Stuntronic


Специалисты компании Disney, специализирующиеся в области робототехники, уже хорошо известны своими интересными работами, предназначенными, в первую очередь, для "оживления" тематических парков компании. Однако, это является не единственным направлением деятельности компании, не так давно специалисты отдела Disney Imagineering R&D создали и продемонстрировали робота-каскадера, способного выполнять трюки, которые слишком опасны или даже не по силам живым людям-каскадерам.

Созданием роботов-каскадеров (stuntbots) занимается подразделение компании под названием Stuntronics. Их первый робот имеет гуманоидный вид и он способен выполнять головокружительные трюки, требующие тщательного расчета и точнейшей координации движений. На приведенном ниже видеоролике можно увидеть, как этот робот "выстреливается" в воздух при помощи катапульты, как он выравнивает свою траекторию и изображает собой одного из супергероев, летящего по воздуху. Такие способности роботу обеспечивают датчики-акселерометры, лазерные гироскопы и, конечно, бортовой компьютер с соответствующим программным обеспечением.

Кроме головокружительных трюков, которые способен выполнять робот-каскадер, он может удивить окружающих скоростью его разработки, что является заслугой специалистов компании Disney. Всего лишь в мае этого года компания представляла вниманию общественности предшественника робота Stuntronic, робота Stickman, который был всего лишь комбинацией датчиков, приводов и конструктивных элементов, и который ничем не походил на человека-супергероя.

И в заключении следует отметить, что в современном кинематографе использование компьютерной графики пока еще будет более дешевым вариантом постановки "невозможных" трюков. Но вероятно, что найдется режиссер, который захочет использовать как компьютерную графику, так и трюки в исполнении роботов-каскадеров, что приведет к появлению невероятных и потрясающих спецэффектов.


Ключевые слова:
Disney, Робот, Каскадер, Stuntronic, Stickman, Трюк, Кино

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 10:27
    #1 Написал: cmp167

    Публикаций: 0
    Комментариев: 212
    Падать в сетку каскадер не может? какие такие трюки нельзя наложить на хромакей. дисней, конечно, какието не реальные парки создает, но кино они убивают, так звездные войны изпоганить, гареть им в аду за это.
        

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