Роботы-каскадеры компании Disney будут выполнять трюки, слишком опасные для людей
Специалисты компании Disney, специализирующиеся в области робототехники, уже хорошо известны своими интересными работами, предназначенными, в первую очередь, для "оживления" тематических парков компании. Однако, это является не единственным направлением деятельности компании, не так давно специалисты отдела Disney Imagineering R&D создали и продемонстрировали робота-каскадера, способного выполнять трюки, которые слишком опасны или даже не по силам живым людям-каскадерам.
Созданием роботов-каскадеров (stuntbots) занимается подразделение компании под названием Stuntronics. Их первый робот имеет гуманоидный вид и он способен выполнять головокружительные трюки, требующие тщательного расчета и точнейшей координации движений. На приведенном ниже видеоролике можно увидеть, как этот робот "выстреливается" в воздух при помощи катапульты, как он выравнивает свою траекторию и изображает собой одного из супергероев, летящего по воздуху. Такие способности роботу обеспечивают датчики-акселерометры, лазерные гироскопы и, конечно, бортовой компьютер с соответствующим программным обеспечением.
Кроме головокружительных трюков, которые способен выполнять робот-каскадер, он может удивить окружающих скоростью его разработки, что является заслугой специалистов компании Disney. Всего лишь в мае этого года компания представляла вниманию общественности предшественника робота Stuntronic, робота Stickman, который был всего лишь комбинацией датчиков, приводов и конструктивных элементов, и который ничем не походил на человека-супергероя.
И в заключении следует отметить, что в современном кинематографе использование компьютерной графики пока еще будет более дешевым вариантом постановки "невозможных" трюков. Но вероятно, что найдется режиссер, который захочет использовать как компьютерную графику, так и трюки в исполнении роботов-каскадеров, что приведет к появлению невероятных и потрясающих спецэффектов.