Робот Atlas компании Boston Dynamics обрел навыки хорошо тренированного "паркурщика"
Напомним нашим читателям, что около года назад известная робототехническая компания Boston Dynamics опубликовала видеоролик, на котором гуманоидный робот Atlas исполнил несколько акробатических трюков, в том числе и достаточно сложных, таких, как кувырок назад с переворотом. При просмотре этого видеоролика возникала целая гамма эмоций, наиболее яркими из которых было удивление, восхищение и т.п. Но те эмоции - это ничто по сравнению с эмоциями, которые вам предстоит испытать при просмотре очередного видеоролика, опубликованного на днях компанией Boston Dynamics. Главным действующим лицом этого видеоролика является все тот же робот Atlas, но на это раз он демонстрирует свои новые возможности к преодолению препятствий, действуя как заядлый "паркурщик".
Данное видео является подтверждением того, что новая система компьютерного видения и управляющее программное обеспечение, работающее в режиме реального времени, которое уравновешивает ноги, руки и туловище робота, делает робота Atlas самым ловким и "физически развитым" роботом на сегодняшний день.
Первый робот Atlas, который появился на свет чуть более пяти лет назад, был самым совершенным гуманоидным роботом на тот момент времени, несмотря на то, что он мог передвигаться, только будучи привязанным силовыми кабелями к источнику энергии. Да и его походка весьма напоминала спотыкающуюся походку крепко выпившего человека. В 2015 году робот получил собственный источник энергии, что позволило ему избавиться от "привязи", и с той поры разработчики робота начали развивать его ударными темпами, публикуя каждый год видеоролики, знакомящие нас с его новыми возможностями.
По всей видимости, в 2018 году разработчики Atlas-а сосредоточились на его возможностях самостоятельного перемещения по самой сложной местности. Не так давно мы видели, как робот Atlas вышел на открытое пространство и самостоятельно двигался по лесу, тщательно огибая препятствия и преодолевая неровности ландшафта. Как обычно, компания Boston Dynamics почти не раскрывает технических подробностей того, за счет чего робот Atlas приобретает новые возможности. Однако, на ролике видно то, что конструкция робота не претерпела никаких кардинальных изменений и, значит, все новые возможности робота являются результатом работы новых программных функций.
К сожаления, сейчас еще совершенно неясно, к чему, в конце концов, приведет дальнейшее развитие робота Atlas. Руководство компании, которая в свое время перешла из рук компании Google Alphabet к японской компании SoftBank, не делится с общественностью планами коммерческого или какого-нибудь другого использования их творений. Создается впечатление, что инженеры компании просто работают над созданием самого совершенного и подвижного робота на сегодняшний день в свое удовольствие. И если им удастся сохранить нынешний темп развития, то даже страшно представить себе, на что будут способны роботы компании Boston Dynamics еще через пять лет.