 |  | Сегодня, 06:05 | Робототехника

Компания Boston Dynamics дает роботу Spot его первую практическую работу

Робот Spot


Не останавливаясь на достижениях робота Atlas, который на прошлой неделе демонстрировал свои новые способности в области преодоления препятствий, известная робототехническая компания Boston Dynamics заставила выполнять практическую работу самого последнего и продвинутого варианта одного из других своих роботов. На видеоролике, опубликованном на сервисе YouTube, робот Spot, являющийся потомком роботов BigDog и Wildcat, выполняет работу по проведению осмотров, действуя на строительных площадках, расположенных где-то в Японии.

По сравнению со своими предками, полностью электрический робот Spot имеет меньшие размеры и более "гладкие" формы, что позволяет ему эффективно действовать в сложных и стесненных условиях. Действующими лицами приведенного ниже видеоролика являются два варианта робота Spot, перемещающиеся по строительным площадкам компаний Takenaka Corporation и Fujita Corporation. Один из роботов, как и самый первый вариант, оснащен рукой-манипулятором, но в последнем случае на конце этого манипулятора установлена камера и некоторые другие датчики, при помощи которых робот производит более тщательный осмотр с близкого расстояния смонтированных узлов и конструкций.

У второго варианта робота Spot нет манипулятора, но на его спине установлен большой светящийся элемент, который является толи одним из видов визуальных датчиков, толи предупредительным сигнальным устройством. И у обоих роботов на их задней части установлено устройство, покрытое защитной сеткой, которое, по всей видимости, выступает в роли навигационной системы.

Робот Spot #2


Достаточно проворные роботы Spot быстро производят осмотр внутренних помещений, изредка останавливаясь для более тщательного осмотра смонтированных установок, коммуникационных линий и прочих элементов возводимого сооружения. Поскольку робот Spot "напичкан" датчиками буквально "от носа до хвоста", он беспрепятственно передвигается по лестничным пролетам и маневрирует в узких коридорах, в которых не хватает свободного пространства для совершения полного разворота.

Строительные площадки являются самыми логичными местами, где можно производить испытания и демонстрировать возможности таких роботов, как Spot. А чрезвычайно сложный характер окружающей среды стройплощадки является большим вызовом системе управления робота, которая должна иметь способность быстро адаптироваться к любым изменениям и возникающим непредвиденным ситуациям.

По информации, предоставленной руководством компании Boston Dynamics, робот Spot в его нынешнем виде очень скоро перестанет быть "лабораторной игрушкой". Ко второй половине следующего года компания планирует запустить мелкосерийное производство различных вариантов роботов Spot, как универсальных, так и ориентированных на выполнение конкретных задач.


Ключевые слова:
Boston Dynamics, Робот, Spot, Atlas, BigDog, Wildcat, Строительная, Площадка, Движение, Осмотр

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 10:34
    #1 Написал: cmp167

    Публикаций: 0
    Комментариев: 228
    В чем проблема ходить по таким стройкам людям?

    А вот ходить по демонтируемым или разрушающимся объектам, где людям опасно, а пол завален обломками, что-то сомнительно.

    Пустили бы на технический этаж, где минимум освещения, провода как растяжки, где попало, и все покрыто толстым слоем пыли как минимум, а то и дохлыми голубями, их перьями и прочими прелестями жинедеятельности.

    Зачем там вообще ноги, квадрокоптер облетит и осмотрит каждый угол быстрее и лучше.

    ИМХО, ребята пытаются построить паровой звездолет, бессмысленный и беспощадный.
        
    Сегодня, 14:27
    #2 Написал: MaxIvanov

    Публикаций: 0
    Комментариев: 399
    Лучше все равно ни у кого нет, единственное заметно, делают много лишних движений при ходьбе, значит процесс в большей степени зацикленные алгоритмы, а не принятые решения.
        

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