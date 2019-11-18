 | 18 ноября 2019 | Робототехника

Mini-Cheetah - новый "практически неуязвимый" робот-гепард от MIT

Роботы Mini-Cheetah


Недавно сотрудники лаборатории Biomimetic Robotics Lab Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT) продемонстрировали возможности их нового творения - робота-гепарда Mini-Cheetah. Не стоит путать этого робота с роботом-гепардом разработки известной компании Boston Dynamics. Робот-гепард Boston Dynamics является достаточно большим и очень быстрым роботом, а робот-гепард MIT отличается своей ловкостью, в первую очередь, и очень высокой надежностью его конструкции. Напомним нашим читателям, что именно робот-гепард MIT стал первым четвероногим роботом, выполнившим обратный прыжок с переворотом.

Последний вариант робота-гепарда, "Super Mini-Cheetah" является результатом длительной работы, начатой почти десятилетие назад. Разработка этого робота велась в рамках программы M3 Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA, откуда и взялись повышенные требования к надежности конструкции робота. Использованный в заголовке термин "практически неуязвимый", конечно, не означает, что робот Mini-Cheetah выдержит падение на него с большой высоты 1-тонного строительного бетонного блока, в этом случае, как говорится, "против лома нет приема". Но конструкция этого робота способна выдерживать без повреждений серьезные нагрузки, возникающие при выполнении этим роботом различных акробатических трюков, при падении с некоторой высоты и т.п.

Робот Mini-Cheetah


Последний вариант робота Mini-Cheetah весит всего 9 килограмм. Он, как и его предшественники может делать кувырки назад, разворачиваться на 360 градусов во время прыжка и совершать сложные перемещения, комбинируя различные стили ходьбы.

Отметим, что робот Mini-Cheetah имеет модульную конструкцию, благодаря чему усилиями специалистов Biomimetic Robotics Lab уже разработаны различные модели этого же робота, предназначенные для выполнения различных задач, Cheetah 2, Cheetah 3 и Junior Cheetah. Однако, та базовая модель, которую вы видите на приведенных здесь снимках и видео, является самой универсальной и обладающей максимальным количеством различных возможностей.

С начала этого года специалисты лаборатории Biomimetic Robotics Lab построили девять новых роботов, которые вместе с самым первым экземпляром предназначены для организации шоу на Международной конференции IEEE по вопросам робототехники и автоматизации (ICRA) 2019 года. Отметим, что команда MIT была одной из пяти команд, которые на конференции ICRA демонстрировали своих четвероногих питомцев. А другими четвероногими роботами стали ANYbotics ANYmal, Ghost Robotics GR Vision, Unitree Laikago и Boston Dynamics Spot Mini.


Ключевые слова:
Робот, Гепард, Mini, Cheetah, MIT, Boston Dynamics

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    18 ноября 2019 12:02
    #1 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 585
    Еще бы допилили алгоритм чтобы при приземлении робот слегка приседал. Выглядит так, что слишком сильно отскакивают от поверхности при приземлении. На более упругой поверхности могут и опрокинуться.
        
    Вчера, 13:52
    #2 Написал: Pulsar

    Публикаций: 0
    Комментариев: 422
    Когда в конце камера "поползла" вверх, я надеялся, что один из роботов сиганёт с крыши )
        

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