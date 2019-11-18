Mini-Cheetah - новый "практически неуязвимый" робот-гепард от MIT

Последний вариант робота-гепарда, "Super Mini-Cheetah" является результатом длительной работы, начатой почти десятилетие назад. Разработка этого робота велась в рамках программы M3 Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA, откуда и взялись повышенные требования к надежности конструкции робота. Использованный в заголовке термин "практически неуязвимый", конечно, не означает, что робот Mini-Cheetah выдержит падение на него с большой высоты 1-тонного строительного бетонного блока, в этом случае, как говорится, "против лома нет приема". Но конструкция этого робота способна выдерживать без повреждений серьезные нагрузки, возникающие при выполнении этим роботом различных акробатических трюков, при падении с некоторой высоты и т.п.
Последний вариант робота Mini-Cheetah весит всего 9 килограмм. Он, как и его предшественники может делать кувырки назад, разворачиваться на 360 градусов во время прыжка и совершать сложные перемещения, комбинируя различные стили ходьбы.
Отметим, что робот Mini-Cheetah имеет модульную конструкцию, благодаря чему усилиями специалистов Biomimetic Robotics Lab уже разработаны различные модели этого же робота, предназначенные для выполнения различных задач, Cheetah 2, Cheetah 3 и Junior Cheetah. Однако, та базовая модель, которую вы видите на приведенных здесь снимках и видео, является самой универсальной и обладающей максимальным количеством различных возможностей.
С начала этого года специалисты лаборатории Biomimetic Robotics Lab построили девять новых роботов, которые вместе с самым первым экземпляром предназначены для организации шоу на Международной конференции IEEE по вопросам робототехники и автоматизации (ICRA) 2019 года. Отметим, что команда MIT была одной из пяти команд, которые на конференции ICRA демонстрировали своих четвероногих питомцев. А другими четвероногими роботами стали ANYbotics ANYmal, Ghost Robotics GR Vision, Unitree Laikago и Boston Dynamics Spot Mini.