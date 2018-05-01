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Результаты последних исследований ставят под сомнение работоспособность "невозможного" двигателя EmDrive

Двигатель EmDrive


При отправке космического корабля далеко в глубины Вселенной вряд ли будет практичной его загрузка большим количеством топлива, которое будет иметь весьма немалую массу. Для решения этой проблемы ученые смотрят в сторону экзотических двигателей, не требующих для своей работы топлива вообще. И одним из вариантов такого двигателя является "невозможный" двигатель EmDrive, представляющий собой медный конус, внутрь которого направлен поток микроволнового излучения. По поводу этого типа двигателя было уже "поломано множество копий", одни эксперименты указывали на его работоспособность, а другие ставили эту работоспособность под сомнение. И очередные исследования, проведенные учеными из Германии, являются еще одним гвоздем в "крышку гроба" идеи двигателей EmDrive.

Идея двигателей EmDrive существует уже около десятилетия. В прошлом году исследователи НАСА опубликовали результаты своих исследований, в которых говорилось о регистрации малой силы тяги, создаваемой экспериментальным образцом EmDrive. Однако, как уже упоминалось выше, немецкие исследователи провели параллельные эксперименты, который говорят о том, что идея EmDrive является тупиковой идеей.

"Мы обнаружили, что малые силы, которые были приняты за силы создаваемой двигателем тяги, могут быть следствием взаимодействия электрических кабелей с магнитным полем Земли" - пишут немецкие исследователи, - "В результате такой системной ошибки двигатель EmDrive сможет работать только на Земле, а в космосе ему попросту не от чего будет отталкиваться".

Немецкий вариант EmDrive


Во время повторения эксперимента с EmDrive, исследователи из Технического университета Дрездена также зарегистрировали некоторые эффекты, однако, вектор создаваемой силы тяги никак не зависел от пространственной ориентации двигателя. И это является указателем на то, что источником этих сил является взаимодействие токопроводящих элементов конструкции двигателя с магнитным полем Земли, которое имеет постоянный характер.

Параллельно с этим, немецкие исследователи проводят испытания двигателя на основе эффекта Вудварда (эффекта Маха, Mach-effect). В этом двигателе используются особые кристаллы, на которые оказывается воздействие переменным электромагнитным полем. Эти воздействия приводят к крошечным изменениям массы кристаллов и к созданию очень маленьких сил тяги за счет этого. Тем не менее, исследователи пока не исключают возможности того, что проявляющиеся эффекты не являются результатами влияния каких-либо внешних факторов.

И в заключение следует отметить, что ставить окончательный крест на идее двигателей EmDrive пока еще рановато. В настоящее время работы в этом направлении ведут китайские исследователи, которые занимаются тестированием опытного образца в космосе, на околоземной орбите. А немецкие ученые планируют повторение своих экспериментов, в которых будут использоваться различные по подводимой мощности, по форме и размерам конуса варианты двигателя EmDrive.




Ключевые слова:
Микроволновый, Двигатель, EmDrive, Реактивная, Тяга, Энергия, Излучение, Вакуум, Космос, Испытания

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     | Комментарии: 3 | Распечатать
    Сегодня, 11:12
    #1 Написал: kasanabeer

    Публикаций: 0
    Комментариев: 145
    Конечно не возможна работа двигателя, ведь она не вписывается в рамки знаний существующей науки. Теперь надо придумать: почему двигатель не может работать? и придумали.
        
    Сегодня, 11:27
    #2 Написал: cmp167

    Публикаций: 0
    Комментариев: 198
    вектор создаваемой силы тяги никак не зависел от пространственной ориентации двигателя. И это является указателем на то, что источником этих сил является взаимодействие токопроводящих элементов конструкции двигателя с магнитным полем Земли, которое имеет постоянный характер.


    Здается мне, об этом стрелке компаса никто не сообщил, и она не в курсе.
        
    Сегодня, 15:44
    #3 Написал: Rsa

    Публикаций: 0
    Комментариев: 554
    kasanabeer, никто не запрещает эти двигатели строить и использовать. Если он будет работать в реальности, делай и летай на нем сколько хочешь, опровергая всю "глупую науку" на корню.
        

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