Результаты последних исследований ставят под сомнение работоспособность "невозможного" двигателя EmDrive

При отправке космического корабля далеко в глубины Вселенной вряд ли будет практичной его загрузка большим количеством топлива, которое будет иметь весьма немалую массу. Для решения этой проблемы ученые смотрят в сторону экзотических двигателей, не требующих для своей работы топлива вообще. И одним из вариантов такого двигателя является "невозможный" двигатель EmDrive
, представляющий собой медный конус, внутрь которого направлен поток микроволнового излучения. По поводу этого типа двигателя было уже "поломано множество копий", одни эксперименты указывали на его работоспособность
, а другие ставили эту работоспособность под сомнение. И очередные исследования, проведенные учеными из Германии, являются еще одним гвоздем в "крышку гроба" идеи двигателей EmDrive.Идея двигателей EmDrive
существует уже около десятилетия. В прошлом году исследователи НАСА опубликовали результаты своих исследований, в которых говорилось о регистрации малой силы тяги
, создаваемой экспериментальным образцом EmDrive. Однако, как уже упоминалось выше, немецкие исследователи провели параллельные эксперименты, который говорят о том, что идея EmDrive является тупиковой идеей.
"Мы обнаружили, что малые силы, которые были приняты за силы создаваемой двигателем тяги, могут быть следствием взаимодействия электрических кабелей с магнитным полем Земли" - пишут немецкие исследователи, - "В результате такой системной ошибки двигатель EmDrive сможет работать только на Земле, а в космосе ему попросту не от чего будет отталкиваться".
Во время повторения эксперимента с EmDrive, исследователи из Технического университета Дрездена также зарегистрировали некоторые эффекты, однако, вектор создаваемой силы тяги никак не зависел от пространственной ориентации двигателя. И это является указателем на то, что источником этих сил является взаимодействие токопроводящих элементов конструкции двигателя с магнитным полем Земли, которое имеет постоянный характер.
Параллельно с этим, немецкие исследователи проводят испытания двигателя на основе эффекта Вудварда (эффекта Маха, Mach-effect). В этом двигателе используются особые кристаллы, на которые оказывается воздействие переменным электромагнитным полем. Эти воздействия приводят к крошечным изменениям массы кристаллов и к созданию очень маленьких сил тяги за счет этого. Тем не менее, исследователи пока не исключают возможности того, что проявляющиеся эффекты не являются результатами влияния каких-либо внешних факторов.
И в заключение следует отметить, что ставить окончательный крест на идее двигателей EmDrive пока еще рановато. В настоящее время работы в этом направлении ведут китайские исследователи
, которые занимаются тестированием опытного образца в космосе, на околоземной орбите
. А немецкие ученые планируют повторение своих экспериментов, в которых будут использоваться различные по подводимой мощности, по форме и размерам конуса варианты двигателя EmDrive.