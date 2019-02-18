Миссия марсохода Opportunity официально признана завершенной
Во вторник прошедшей недели специалисты миссии Opportunity Mars rover из Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA's Jet Propulsion Laboratory, JPL) при помощи сети дальней космической связи произвели передачу заключительного пакета команд, направившегося в сторону Марса. Этот пакет команд, как легко догадаться, был предназначен для "ушей" небезызвестного марсохода Opportunity, который в случае их успешного приема должен был выйти из спящего режима. Но, к сожалению, ответа от марсохода не было получено и на этот раз. В результате этого представители американского космического агентства НАСА на специально созванной пресс-конференции объявили о завершении "спасательной миссии", длившейся около восьми месяцев, и о полном завершении миссии марсохода Opportunity, которому удалось проработать на поверхности Красной Планеты почти 15 лет.
Напомним нашим читателям, что в мае 2018 года Марс почти полностью был охвачен мощной глобальной песчаной бурей, которая закрыла поверхность планеты от солнечных лучей на несколько месяцев. Район, в котором находился марсоход Opportunity, оказался почти в самом эпицентре этой бури, а отсутствие солнечного света привело к полному исчерпанию заряда аккумуляторных батарей этого исследовательского аппарата. Это, в свою очередь, привело к отключению большинства систем марсохода и его автоматическому переводу в спящий режим.
Контакт с марсоходом Opportunity был утерян 10 июня 2018 года, но руководство миссии питало надежды, что после завершения бури на Марсе солнечные лучи снова упадут на солнечные батареи аппарата и подзарядят его аккумуляторы, что приведет к "пробуждению", выходу из спящего режима. Но, после того, как утихла марсианская буря, марсоход так и не начал передавать сигналы, а причиной тому может являться толстый слой пыли, осевший на поверхности солнечных батарей.
Специалисты миссии решили дождаться завершения осеннего сезона на Марсе, в течение которого там дуют сильные ветры, способные очистить солнечные батареи марсохода. К сожалению, этот сезон прошел и сейчас уже начал приближаться очередной сезон суровой местной зимы, которую совсем непросто пережить и аппарату, находящемуся в "полном здравии". И если даже предположить, что оборудование марсохода Opportunity находится пока в работоспособном состоянии, то отсутствие энергии в аккумуляторных батареях и сильный холод марсианской зимы наверняка "добьют до конца" аккумуляторные батареи аппарата и его электронику.
В течение нескольких прошедших месяцев специалисты НАСА предпринимали интенсивные усилия, направленные на спасение марсохода Opportunity. Для этого использовались все доступные методы, включая как передачу команд на стандартных радиочастотах, так и на частотах X-диапазона, в котором работает резервный радиомодуль. Была даже предпринята попытка перегрузки радиомодуля мощным сигналом, что могло привести к появлению короткого провала напряжения бортовой сети марсохода, который мог сыграть роль сигнала сброса и перезапустить тактовый генератор системы.
Тем не менее, на пресс-конференции, посвященной завершению миссии Opportunity, представители НАСА сосредоточили внимание общественности не на факте окончания миссии, а на успехах, достигнутых за все время ее реализации. Напомним нашим читателям, что Opportunity является одним из двух идентичных марсоходов, который 24 января 2004 года совершил посадку на Марс в области Meridiani Planum после семимесячного путешествия в космосе. Оба марсохода, Opportunity и Spirit, должны были проработать всего по 90 марсианских дней (солов), пройдя за это время дистанцию около 1 километра. Но надежность этих аппаратов с дистанционным управлением, созданных еще в те времена, когда мобильные телефоны были далеко не у каждого человека, оказалась столь велика, что последнему "могиканину" удалось проработать без малого 15 лет. Первым "погибшим" марсоходом стал марсоход Spirit, который пал под натиском Марса в мае 2011 года, угодив в песчаную ловушку.
"Благодаря таким миссиям, как миссии Opportunity и Spirit, настанет тот день, когда на поверхность Красной Планеты ступит нога первого храброго человека" - заявил на пресс-конференции Джим Бриденстин (Jim Bridenstine), администратор НАСА, - "И в появлении первого отпечатка следа человека на поверхности, безусловно будет большая доля заслуг всех тех людей, которые обеспечивали работу небольшого марсохода в течение достаточно долгого периода времени".