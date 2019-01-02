Марсоход Opportunity, отмечая 15-ю годовщину пребывания на Марсе, продолжает хранить молчание

24 января этого года специалисты американского космического агентства отметили 15-ю годовщину пребывания небезызвестного марсохода Opportunity
на поверхности Красной Планеты. Этот автоматический исследовательский аппарат, "питающийся" энергией лучей солнечного света, коснулся поверхности Марса 24 января 2004 года в районе под названием Meridiani Planum. И его миссия, изначально рассчитанная на 90 дней, затянулась на целых полтора десятилетия. К сожалению, на момент наступления юбилейной даты марсоход Opportunity продолжил хранить радиомолчание, которое началось 10 июня 2018 года, когда аппарат оказался в районе, охваченном глобальной песчаной бурей
.
Напомним нашим читателям, что марсоход Opportunity был одним из двух идентичных аппаратов, раздельно запущенных в космос в 2003 году с космодрома на мысе Канаверал. Первый марсоход, Spirit
, который уже давно находится в неработоспособном состоянии
, попал на Марс 4 января 2004 года, а марсоход Opportunity совершил подобное спустя 21 день. Как уже упоминалось выше, оба марсохода должны были проработать по 90 марсианских дней (солов), пройдя за это время расстояние в 1000 метров. Но высочайшая надежность аппаратов и некоторые удачные конструкторские решения позволили марсоходу Opportunity переместиться в чрезвычайно сложных условиях на дистанцию
в 45 километров на сегодняшний день.
Сейчас руководство миссии не обладает точной информацией относительно того, сколько дней, недель, месяцев и лет продлилась эта миссия. Ведь существует еще, пусть и очень малая, но вероятность того, что марсоходу Opportunity удастся "очнуться от спячки" и продолжить миссию. Но остальная, подавляюще большая часть вероятности, указывает на то, что марсоход является сейчас просто кучей очень дорогостоящего металлолома.
В мае 2018 года Красную Планету окутала глобальная песчаная буря
, которая закрыла Солнце и лишила солнечные батареи марсохода возможности снабжать аппарат энергией. После того, как в аккумуляторных батареях аппарата практически не осталось энергии, была потеряна радиосвязь и марсоход, скорее всего, полностью отключился. Специалисты НАСА надеялись, что по завершению песчаной бури солнечный свет снова коснется батарей аппарата и поток энергии заставит выйти его из спящего режима. По предварительным прогнозам, это могло произойти еще в сентябре прошлого года
, но и по сегодняшний день аппарат продолжает хранить молчание.
Причин, по которым марсоход не "возвращается к жизни", существует великое множество. Потеря источника энергии могла привести к глубокой заморозке электронных блоков, к порче и короткому замыканию аккумуляторных батарей. Помимо этого, песчаная буря могла оставить толстый слой пыли на поверхности солнечных батарей, хотя специалисты надеялись на то, что штормовые ветра во время бури будут препятствовать этому.
Сейчас в Северном полушарии Марса наступает более-менее спокойный климатический период, когда на поверхности не будут дуть сильные ветра, способные очистить поверхность солнечных батарей марсохода. Но специалисты НАСА продолжат посылать команды перезагрузки аппарата, вслушиваясь в промежутках в сигналы, среди которых могут оказаться и слабые ответные сигналы от марсохода Opportunity. И если эта попытка окажется неудачной, то руководство НАСА разработает новый план действий, одним из вариантов которого может стать полное завершение миссии Opportunity.