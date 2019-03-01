Астрономы, спустя почти 10 лет, подтвердили существование самой первой экзопланеты, обнаруженной телескопом Kepler

Международная группа ученых-астрономов, возглавляемая учеными из Гавайского университета, объявила об успешном подтверждении факта существования экзопланеты, обнаруженной самой первой
в ходе реализации миссии космического телескопа Kepler
. Отметим, что данное событие произошло спустя почти 10 лет с момента запуска телескопа в космос, а подтверждению существования этой самой экзопланеты было затруднено не совсем "правильным" набором данных, собранных телескопом в самый первый период его работы.
Напомним нашим читателям, что космический телескоп Kepler, находящийся сейчас "на покое"
, искал экзопланеты транзитным методом, по мельчайшим изменениям яркости свечения звезды в момент прохождения планеты между ней и Землей. Однако, изменения яркости свечения звезды могут иметь массу других причин, никак не связанных с экзопланетами, и поэтому, каждый обнаруженный телескопом факт
транзита получает статус "кандидата" до тех пор, пока существование экзопланеты не поддет подтверждено дополнительными сторонними наблюдениями.
Подтверждение самого первого кандидата-экзопланеты Kepler-1658 b прошло весьма и весьма тернистый путь. Первоначальная оценка размеров центральной звезды этой системы оказалась неправильной, таким образом, вычисленные размеры звезды и размеры планеты Kepler-1658 b были неверными. Это было обнаружено в ходе дальнейшего подробного анализа данных, собранных телескопом, когда были замечены некоторые эффекты, не имевшие никакого смысла при ошибочных размерах звезды и планеты.Новый аналитический метод
, разработанный учеными и использующий "звуковые звездные волны", показал, что звезда Kepler-1658 имеет размер, в три раза больший, чем считалось ранее. Это означает, что и размер планеты Kepler-1658 b также больше в три раза, что позволило отнести ее к классу "горячий Юпитер". Результаты расчетов с использованием нового метода были проверены на практике астрономами из Смитсоновской Астрофизической лаборатории, которые получили спектроскопические данные, позволяющие с уверенностью сказать, что Kepler-1658 b действительно является планетой.
Звезда Kepler-1658 на 50 процентов более массивна и в три раза больше Солнца. Орбита планеты Kepler-1658 b проходит на удалении, равном всего двум диаметрам звезды. Если бы можно было попасть на поверхность экзопланеты, то площадь звезды, видимой на небе, превзошла бы площадь Солнца, видимого с поверхности Земли, в 60 раз.
Отметим, что планеты, вращающиеся вокруг таких "пожилых" звезд, как Kepler-1658, являются достаточной редкостью, и причина этого достаточно ясна. Поэтому чрезвычайная природа системы Kepler-1658 дает астрономам некоторые новые подсказки относительно сложных физических взаимодействий, которые мешают планете быть разрушенной и поглощенной разрастающейся центральной звездой. В данной системе этот процесс происходит во много раз медленнее, и, возможно, он является не единственной причиной отсутствия близлежащих планет у стареющих звезд.
"Kepler-1658 - прекрасный пример тому, как лучшее изучение природы центральной звезды системы влияет на изучение планет в этой системе" - пишут исследователи, - "Кроме этого, полученные нами результаты указывают на то, что в данных, собранных космическим телескопом Kepler, "закопано" еще множество "сокровищ"
".