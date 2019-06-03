В недрах нашей галактики обнаружен один из самых причудливых и редких космических объектов

В космосе можно найти множество удивительных и странных вещей, планеты, являющиеся цельным куском алмаза
, таинственные быстрые радиоимпульсы
, огромные черные дыры
и квазары
, яркость свечения которых в 600 триллионов раз превышает яркость Солнца. И недавно астрономы обнаружили весьма необычную звезду, которая относится к чрезвычайно редкому классу, в больших галактиках, таких, как Млечный Путь, находится всего пять или шесть экземпляров таких звезд.
Необычная звезда имеет название J005311, она расположена в созвездии Кассиопеи на удалении около 10 тысяч световых лет от Земли, а обнаружена она была на снимках, сделанных в свое время инфракрасным космическим телескопом WISE
(Wide-field Infrared Survey Explorer). J005311 является яркой звездой, укрытой в недрах газовой туманности, которая излучает свет исключительно в инфракрасном диапазоне. Это достаточно странное явление, и оно побудило ученых взяться за детальное изучение данного феномена.
Анализируя спектр излучения звезды J005311, пробивающийся сквозь туманность, астрономы обнаружили, что звезда является еще более странной, чем казалось раньше. В химическом составе звезды отсутствует водород и гелий, тем не менее, ее яркость в 40 тысяч раз превышает яркость Солнца. Кроме этого, звезда J005311 создает очень мощный и быстрый "ветер", распространяющийся со скоростью 16 тысяч километров в секунду. Для справки, самые быстрые из известных звездных ветров, создаваемых огромными и чрезвычайно горячими звездами, достигают максимальной скорости в 2 тысячи километров в секунду.
Наиболее вероятное объяснение странностей звезды J005311 заключается в том, что эта звезда является результатом слияния двух потенциально "мертвых" звезд, которые снова разгорелись в результате слияния. Эти звезды когда-то были подобными Солнцу, но они сожгли свои запасы водорода и гелия, сжались и превратились в белых карликов. Когда две таких звезды слились в одну белую карликовую звезду больших размеров и массы, ее температура поднялась настолько, что в ее недрах начали перегорать химические элементы, более тяжелые, чем водород и гелий.
Ученые объясняют факт наличия высокоскоростного звездного ветра тем, что у большого, горячего и яркого белого карлика имеется очень сильное магнитное поле, которое работает, подобно турбине, разгоняющей звездный ветер до высокой скорости.
Полученные учеными данные позволили им выяснить, что звезда J005311 сформировалась в результате слияния, которое произошло совсем недавно по космическим меркам, всего несколько тысяч лет назад. В ее нынешнем виде звезда J005311 будет существовать еще долго, но все закончится тем, что она переработает все заключенные в ней элементы в железо, после чего звезда разрушится под воздействием собственной гравитации. Из-за относительно малой массы она вряд ли превратится в черную дыру, концом жизненного цикла звезды J005311, скорее всего, станет мощный взрыв сверхновой, который оставит после себя маленький "огарок" - нейтронную звезду.