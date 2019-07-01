Робот-скалолаз LEMUR успешно выбрался из знаменитой Долины Смерти
Роботы, предназначенные для исследований поверхности других планет и космических тел, такие, как небезызвестный марсоход Curiosity, отлично справляются со своей работой, передвигаясь по относительно ровной поверхности. Однако, у таких роботов нет никакой возможности исследовать труднодоступные места в которых могут находиться достаточно интересные с научной точки зрения вещи. Для исследований именно таких труднодоступных мест специалисты Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL) разработали в свое время робота-скалолаза LEMUR (Limbed Excursion Mechanical Utility Robot), робота, который изначально задумывался, как робот-ремонтник, способный выполнять работы на наружной стороне Международной космической станции. К сожалению, этот интересный проект был закрыт, но в самом его конце специалисты НАСА провели полевые испытания этого робота на крутых "берегах" каньона Долины Смерти, расположенной в пустыне Мохаве в Калифорнии, США.
Система управления робота LEMUR, построенная на базе искусственного интеллекта, самостоятельно выбирает маршрут и места, в которых наиболее надежно закрепятся конечности робота, имеющие 16 "пальцев" в общей сложности, покрытых сотнями крошечных "рыболовных крючков". Остальные научные инструменты робота LEMUR осматривали скалы во время подъема в поисках следов древних окаменелостей. Робот LEMUR отлично справился с задачей подъема по почти вертикальной каменной стене, найдя в это время окаменелые шары морских водорослей, которые жили в водах древнего океана. Возраст этих окаменелостей составляет приблизительно 500 миллионов лет и эта находка служит доказательством способностей робота LEMUR к обнаружению следов жизни, что является сейчас одной из главных задач машин, исследующих другие планеты Солнечной системы.
Несмотря на то, что проект LEMUR был завершен, он уже дал начало некоторым другим робототехническим проектам, включая проект Ice Worm. Робот Ice Worm представляет собой одну модернизированную конечность робота LEMUR и он предназначен для подъема на ледяные стены в "замороженных" мирах, таких, как Энцелад, спутник Сатурна. А робот RoboSimian, созданный для участия в соревнованиях DARPA Robotics Challenge, имеет четыре конечности, практически не отличающиеся от конечностей робота LEMUR.
Еще одним проектом, в котором используются технологии робота LEMUR, является проект Underwater Gripper, проект робота для подводных исследований, который будет закрепляться на морском дне и поверхностях подводных сооружения при помощи тех же самых "пальцев" с "рыболовными крючками". А беспилотник-вертолет, который станет летающим ассистентом марсохода Mars 2020, так же будет иметь посадочное устройство, конструкция которого близка к конструкции нижних конечностей робота LEMUR.
Все вышесказанное означает, что, несмотря на завершение проекта LEMUR, роботу которого уже не суждено будет побывать в космосе, технологии, разработанные для этого проекта, помогут людям исследовать поверхности других планет, астероидов и прочих космических тел.