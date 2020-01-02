Космический телескоп TESS обнаружил первую землеподобную планету, находящуюся в благоприятной для жизни зоне
С момента его запуска в апреле 2018 года, космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) уже успел занести на свой счет множество открытий и достижений. К этому можно отнести открытие первой экзопланеты, сопоставимой по размерам с Землей, полный обзор южного полушария ночного неба, наблюдение за взрывом кометы в нашей Солнечной системе и т.п. А недавно этот телескоп сделал свое самое значимое открытие, он обнаружил свою первую подобную Земле планету, которая находится в благоприятной для возникновения жизни зоне, где условия на поверхности планеты допускают существование там воды в жидком виде.
Напомним нашим читателям, что в свое время космический телескоп Kepler обнаружил несколько тысяч экзопланет, находящихся за пределами нашей системы. После череды неудач и проблем телескоп Kepler отправился на "заслуженный отдых" и позже в космос был отправлен его преемник - телескоп TESS. Новый телескоп имеет возможность исследовать системы со звездами, в 30-100 раз более яркими, чем это мог сделать телескоп Kepler, и он охватит своим "взглядом" в 400 раз более крупную область ночного неба.
Недавно обнаруженная экзопланета, получившая название TOI 700 d, стала первой и, надеемся, далеко не последней находкой, вызывающей у ученых-астрономов и планетологов повышенный интерес. Отметим, что подобные планеты являются достаточной редкостью, а самой богатой на такие планеты является система TRAPPIST 1, обнаруженная в 2016 году.
Планета TOI 700 d вращается вокруг холодной карликовой звезды TOI 700 класса M, находящейся на удалении около 100 световых лет от нас. Одна из двух других планет этой системы также сопоставима по размерам с Землей, а вторая больше Земли в 2.6 раза и, вероятно, она является достаточно типичной газовой планетой. Отметим, что первое открытие и изучение системы TOI 700 было проведено космическим телескопом TESS, а дополнительные подтверждения открытия были получены при помощи телескопа Spitzer.
Планета TOI 700 d является самой удаленной от звезды планетой в системе и единственной, находящейся в благоприятной для жизни зоне, так называемой зоне Златовласки. Она на 20 процентов больше Земли и она совершает один оборот вокруг звезды за 37 суток. Все планеты системы TOI 700 заблокированы гравитационными силами центральной звезды, т.е. они не вращаются вокруг своей оси и всегда повернуты к звезде одной стороной, на которой царит вечный день.
Пока у ученых нет возможности определить с какой-либо точностью условия, царящие на поверхности планеты TOI 700 d, но, исходя из всех имеющихся данных, они могут сделать обоснованные предположения. Используя данные о параметрах планеты и звезды системы TOI 700, ученые рассчитали около 20 математических моделей, большинство которых указывает на возможность наличия у планеты атмосферы, богатой углекислым газом, подобной атмосфере, покрывавшей Марс в первые периоды его существования.
"Когда-нибудь в недалеком будущем мы получим более точные спектры света, проходящего сквозь атмосферу планеты TOI 700 d. Тогда мы сравним эти спектры со спектрами, полученными при помощи математических моделей, и узнаем, какой именно модели соответствует планета в большей степени" - пишут исследователи, - "Все это является захватывающим, ведь неважно то, что именно мы узнаем об этой планете, все это будет кардинально отличаться от того, что мы имеем здесь на Земле".