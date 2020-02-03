Специалистам НАСА удалось вернуть к жизни космический аппарат Voyager 2, находящийся сейчас на удалении 18.5 миллиардов километров от нас

Очень многое может пойти не так, если вы движетесь в межзвездном космическом пространстве
на удалении миллиардов километров от Земли, черпая энергию из единственного радиоизотопного термоэлектрического генератора, а с момента, когда мог быть произведен какой-нибудь ремонт, прошло уже 43 года. Именно это произошло на прошлой неделе, когда космический аппарат Voyager 2 автоматически перешел в защищенный режим
из-за возникновения необъяснимой задержки выполнения команд во время выполнения маневра для калибровки одного из бортовых научных инструментов. Эта задержка послужила причиной того, что в один момент времени работали две мощные подсистемы, потребление которых превысило нынешние возможности источника питания космического аппарата.
Выяснение причин произошедшего и поиски путей разрешения возникшей ситуации были очень трудоемким процессом с учетом того, что радиосигналу для преодоления расстояния, разделяющего сейчас Землю и Voyager 2, требуется 17 часов. И, после посылки аппарату очередного набора команд надо ждать около 34 часов для того, чтобы узнать, возымело ли это желаемый эффект.
Сейчас специалистам НАСА удалось включить некоторые из научных инструментов аппарата Voyager 2, которые возобновили сбор научных данных. Оставшиеся узлы и инструменты аппарата
находятся пока еще под рассмотрением, бортовой компьютер медленно выполняет загруженные ему программы самодиагностики, данные от которых позволят определить, когда и могут ли быть вообще включены снова эти инструменты.
Основная проблема аппаратов серии Voyager
, запущенных в космос в 1977 году, заключается в их радиоизотопном источнике питания, объем которого плотно заполнен маленькими сферами из радиоактивного оксида плутония. Изначально этот источник был способен вырабатывать 470 Ватт мощности. Но из-за того, что плутоний имеет относительно короткий период полураспада (87.7 лет), количество распадов атомов этого элемента постоянно снижается и источник аппарата Voyager 2 теряет мощность со скоростью 4 Ватта в год.
В середине 2019 года средняя мощность источника питания аппарата Voyager 2
составляла около 280 Ватт и специалисты НАСА решили отключить один из нагревательных элементов, поддерживающих внутри аппарата оптимальную температуру. К счастью, оборудование аппарата продолжило работать, несмотря на понижение температуре ниже точки, при которой оно тестировалось на Земле. Сейчас аппарат Voyager 2 передает на Землю данные, собираемые 5 бортовыми научными инструментами и на такое, можно сказать, никто из изначальной команды даже не мог и рассчитывать.
Однако придет время, когда мощности источника питания аппарата перестанет хватать даже для подогрева топливных линий, после чего Voyager 2 потеряет возможность маневрирования и будет неспособен нацеливать свою антенну в сторону Земли. Все научное оборудование к тому времени уже будет отключено, но сам аппарат еще очень долго будет лететь в холоде межзвездного космического пространства, как безмолвный свидетель человеческой гениальности.