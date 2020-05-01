Почтим память космического телескопа Spitzer - 16 лет службы и множество невероятных снимков глубин космоса в инфракрасном диапазоне

30 января этого года американское космическое агентство НАСА окончательно отправило "на пенсию" космический инфракрасный телескоп Spitzer Space Telescope
, который провел в космосе 16 лет, делая снимки
того, что остается невидимым для невооруженного взгляда
. За все время этот телескоп сделал множество снимков
глубин космического пространства ошеломляющей красоты
и в рамках данного материала мы приведем некоторые из них, по праву считающиеся самыми лучшими.
На той части электромагнитного спектра, которую способен воспринимать человеческий глаз и которая называется "видимым светом", специализируется космический телескоп Hubble
и множество других астрономических инструментов. Но в видимой части спектра находится далеко не вся Вселенная, ее самая красивая часть скрывается в невидимых диапазонах, таких, как инфракрасный диапазон. И телескоп Spitzer был изначально создан для того, чтобы увидеть "невидимое".
Датчики телескопа Spitzer захватывают инфракрасный свет трех различных длин волн и предоставляют результаты, преобразовывая их в видимые цвета. Синим областям на снимках соответствует диапазон 3.6 микрона, зеленому цвету - диапазон 4.5 микрона, а диапазон 8 микрон представляется в красных цветах. Такая цветовая гамма превращает снимки телескопа в произведения искусства потрясающей красоты, на которых видны формы и объекты, которые невозможно увидеть любым другим способом.
Вторым из приведенных здесь снимков является снимок туманности Тарантула (Tarantula Nebula)
, сделанный в 2004 году. Он, этот снимок, является одним из первых "пристрелочных" снимков телескопа Spitzer
, тем не менее, он является весьма впечатляющей демонстрацией возможностей телескопа. Яркая часть, находящаяся в центре снимка, является "сердцем" области, в которой идут интенсивные процессы формирования молодых звезд
. А огромные отверстия и пустоты в газопылевых облаках образовалось из-за "сдувания" материи облаков светом и излучениями других видов, мощнейшие потоки которых извергает в окружающее пространство бесчисленное количество молодых, ярких и очень горячих звезд.
В диапазоне видимого света ядро Облака Змеи (Serpens Cloud, третий снимок) выглядит как спутанный клубок облаков и потоков космического газа и пыли. Но в инфракрасном диапазоне эти облака становятся практически прозрачными, демонстрируя нам внутренности этого скопления, в состав которого входит более 600 молодых звезд, включая и протозвезды, находящиеся только на самом раннем этапе их жизненного цикла. На полном снимке Serpens Cloud видна темная полоса, пересекающая снимок справа налево, она, эта полоса, является изображением очень плотного облака пыли и газа
, которое слишком толсто для того, чтобы сквозь него проникал даже инфракрасный свет.