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Почтим память космического телескопа Spitzer - 16 лет службы и множество невероятных снимков глубин космоса в инфракрасном диапазоне

Helix Nebula


30 января этого года американское космическое агентство НАСА окончательно отправило "на пенсию" космический инфракрасный телескоп Spitzer Space Telescope, который провел в космосе 16 лет, делая снимки того, что остается невидимым для невооруженного взгляда. За все время этот телескоп сделал множество снимков глубин космического пространства ошеломляющей красоты и в рамках данного материала мы приведем некоторые из них, по праву считающиеся самыми лучшими.

На той части электромагнитного спектра, которую способен воспринимать человеческий глаз и которая называется "видимым светом", специализируется космический телескоп Hubble и множество других астрономических инструментов. Но в видимой части спектра находится далеко не вся Вселенная, ее самая красивая часть скрывается в невидимых диапазонах, таких, как инфракрасный диапазон. И телескоп Spitzer был изначально создан для того, чтобы увидеть "невидимое".

Tarantula Nebula


Датчики телескопа Spitzer захватывают инфракрасный свет трех различных длин волн и предоставляют результаты, преобразовывая их в видимые цвета. Синим областям на снимках соответствует диапазон 3.6 микрона, зеленому цвету - диапазон 4.5 микрона, а диапазон 8 микрон представляется в красных цветах. Такая цветовая гамма превращает снимки телескопа в произведения искусства потрясающей красоты, на которых видны формы и объекты, которые невозможно увидеть любым другим способом.

Вторым из приведенных здесь снимков является снимок туманности Тарантула (Tarantula Nebula), сделанный в 2004 году. Он, этот снимок, является одним из первых "пристрелочных" снимков телескопа Spitzer, тем не менее, он является весьма впечатляющей демонстрацией возможностей телескопа. Яркая часть, находящаяся в центре снимка, является "сердцем" области, в которой идут интенсивные процессы формирования молодых звезд. А огромные отверстия и пустоты в газопылевых облаках образовалось из-за "сдувания" материи облаков светом и излучениями других видов, мощнейшие потоки которых извергает в окружающее пространство бесчисленное количество молодых, ярких и очень горячих звезд.

Serpens Cloud Core


В диапазоне видимого света ядро Облака Змеи (Serpens Cloud, третий снимок) выглядит как спутанный клубок облаков и потоков космического газа и пыли. Но в инфракрасном диапазоне эти облака становятся практически прозрачными, демонстрируя нам внутренности этого скопления, в состав которого входит более 600 молодых звезд, включая и протозвезды, находящиеся только на самом раннем этапе их жизненного цикла. На полном снимке Serpens Cloud видна темная полоса, пересекающая снимок справа налево, она, эта полоса, является изображением очень плотного облака пыли и газа, которое слишком толсто для того, чтобы сквозь него проникал даже инфракрасный свет.


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