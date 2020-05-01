Зарегистрирован первый быстрый радиоимпульс, источник которого находится в нашей собственной галактике

Астрономы со всех уголков земного шара практически одновременно зарегистрировали чрезвычайно яркую
"вспышку" радиоволн, известную, как быстрый радиоимпульс, источник которой находится в нашей собственной галактике. Данный импульс был порожден нейтронной звездой, имеющей очень сильное магнитное поле, магнетаром SGR 1935+2154. И некоторые необычные параметры этого импульса пока заставляют ученых воздержаться от того, чтобы отнести его к классу обычных быстрых радиоимпульсов, источники которых находятся в других галактиках.
Само название быстрых радиоимпульсов очень точно отражает их суть, это очень короткие и очень мощные "вспышки" электромагнитного радиоизлучения различных диапазонов. Первый такой радиоимпульс был зарегистрирован радиотелескопом Паркса в 2001 году, с того момента ученым удалось зарегистрировать еще некоторое количество радиоимпульсов, в том числе и повторяющихся
. С учетом того, что источники этих импульсов находятся на огромном удалении от нас, ученые пока еще не могут точно определить природу их возникновения
, и магнетары, подобные SGR 1935+2154, являются одним из наиболее вероятных кандидатов.
Первыми телескопами, которые 27 апреля этого года зарегистрировали увеличение активности магнетара SGR 1935+2154 в рентгеновском и гамма-диапазонах стали космический гамма-телескоп Fermi, обсерватория Swift и телескоп NICER (Neutron star Interior Composition Explorer). За несколько часов яркие вспышки, производимые магнетаром SGR 1935+2154, участились настолько, что они превратились в один непрерывный "взрыв". После этого излучение от этого взрыва достигло антенн специализированного телескопа CHIME/FRB
(Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment Fast Radio Burst Project) в Канаде, который пусть и не находился в области прямой видимости источника, но сумел принять радиоволны.
Зарегистрировав сигналы быстрого радиоимпульса, канадские астрономы поставили в известность своих коллег со всех уголков земного шара, используя все доступные каналы коммуникаций, такие, как Slack и Telegram. После этого к наблюдениям за магнетаром SGR 1935+2154 подключились и другие рентгеновские, гамма- и радиотелескопы.
В настоящее время ученые все еще пытаются разобраться в том, стали ли они свидетелями возникновения первого быстрого радиоимпульса в нашей же галактике? Излучение этого импульса находится в пределах диапазона типичных радиоимпульсов и ученым еще предстоит уточнить расстояние до магнетара SGR 1935+2154 для того, чтобы можно было вычислить фактическую силу созданного им сигнала.
Как уже упоминалось выше, магнетары уже достаточно долго являются основными кандидатами на должность источника быстрых радиоимпульсов. Астрономы предполагают, что невероятной силы магнитные поля этих космических объектов могут вызывать своего рода "звездотрясения", события, которые иногда могут повторяться и которые могут сопровождаться мощными взрывами гамма- и рентгеновского излучения. Но, к сожалению, до последнего времени астрономам не удавалось увидеть напрямую радиоимпульсы от магнетаров.
Теперь все внимание астрономического сообщества, специализирующегося на быстрых радиоимпульсах, будет сфокусировано на поисках вспышек, подобных вспышке от магнетара SGR 1935+2154. При этом, импульс вспышки должен быть зарегистрирован множеством радиотелескопов, что, в свою очередь, должно гарантировать то, что этот импульс не является отражением какого-либо сигнала земного происхождения.