Радиотелескоп CHIME зарегистрировал быстрые радиоимпульсы, повторяющиеся ровно через 16 суток

Радиотелескоп CHIME
, расположенный в Канаде, нашел источник, который генерирует быстрые радиоимпульсы (fast radio bursts, FRB) с периодичностью раз в 16 земных суток. И этот источник, FRB 180916.J0158+65, является первым известным в истории науки, импульсы от которого следуют постоянно с достаточно стабильным периодом. Напомним нашим читателям, что быстрые радиоимпульсы - это очень яркие вспышки радиоизлучения, приходящие из случайных областей космоса в случайные моменты времени. Первый быстрый радиоимпульс был зарегистрирован в 2001 году, после чего ученым удалось зафиксировать еще некоторое количество подобных явлений. И теперь, благодаря вводу в строй специализированных астрономических инструментов, к которым можно отнести радиотелескоп CHIME/FRB
(Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment Fast Radio Burst), ученым стало известно, что источники этих радиоимпульсов могут иметь менее случайную природу
, чем это было принято считать ранее.
В течение прошлого года радиотелескоп CHIME обнаружил восемь новых источников быстрых радиоимпульсов. За период с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года этот телескоп зарегистрировал
28 быстрых радиоимпульсов от источника FRB 180916.J0158+65, который находится в одной из соседних с нами спиральных галактик. Анализ полученных данных показал, что этот источник отличается высокой стабильностью, и он генерирует радиоимпульс с периодом, равным 16 земным суткам. Имеющегося количества собранных данных было вполне достаточно для исключения возможности возникновения статистической ошибки, тем не менее, это открытие было дополнительно подтверждено наблюдениями обсерватории European Very-long-baseline-interferometry Network (EVN), телескопы которой зафиксировали быстрый радиоимпульс от источника FRB 180916.J0158+65 19 июня 2019 года.
Радиотелескоп CHIME, расположенный в южной части Британской Колумбии, представляет собой лежащие на поверхности четыре полу-цилиндра, являющиеся высокочувствительными радиоантеннами с широкой диаграммой направленности. Помимо широкого просматриваемого участка неба, антенны телескопа обеспечивают охват достаточно широкого радиочастотного диапазона. Этот инструмент просматривает одновременно 1024 области ночного неба на 16 тысячах фиксированных частот с периодичностью 1000 раз в секунду.
Несмотря на периодичность источника FRB 180916.J0158+65 у ученых еще нет точных данных о его природе. Но, как и в большинстве подобных случаев, у них имеется целый ряд предположений, связанных присутствием у основного источника второго космического тела-компаньона. В качестве основного источника
может выступать магнетар - компактная нейтронная звезда
, обладающая сильнейшим собственным магнитным полем. Однако, период вращения всех известных науке магнетаров не превышает 12 секунд, что намного меньше 16 суток, через которые генерируются быстрые радиоимпульсы.
В ближайшем будущем ученые планируют провести дополнительные наблюдения за источником FRB 180916.J0158+65, используя все доступные на сегодняшний день диапазоны радиочастот. Вполне возможно, что в некоторых дополнительных диапазонах им удастся найти информацию и подсказки относительно природы этого источника и процессов
, порождающих быстрые радиоимпульсы, следующие с такой стабильной периодичностью.