Kepler-160 и KOI-456.04 - пара звезда-планета, максимально подобная паре Солнце-Земля

В настоящее время ученым-астрономам известно более чем 4 тысячи экзопланет. И недавно ученые из Института исследований Солнечной системы Макса Планка, Германия, обнаружили систему
, в которой пара звезда-планета, Kepler-160 и KOI-456.04, имеют максимальное сходство с парой Солнце-Земля. Экзопланета KOI-456.04 находится почти на таком же расстоянии от звезды Kepler-160, что и Земля от Солнца, и диапазон температур на поверхности этой планеты допускает возможность зарождения и существования там жизни.
Звезда Kepler-160, удаленная от нас на расстояние в 3 тысячи световых лет, излучает большую часть энергии в виде света видимого диапазона, в то время, как большинство других звезд, вокруг которых вращаются известные ученым экзопланеты, излучают преимущественно инфракрасное излучение. Так происходит потому, что эти звезда меньше и "слабее" нашего Солнца, они относятся к классу красных карликовых звезд. И возможность существования жизни на планете, по мнению ученых, зависит как от "качества" центральной звезды планеты, от самой этой планеты и от целого ряда других факторов.
В системах с красными карликовыми звездами приемлемые для жизни условия могут возникать лишь на планетах, размеры которых в два раза меньше размера Земли. При этом, эти планеты должны располагаться на более близких к звезде расстояниях, но, учитывая "непростой характер" красных карликов, которые периодически порождают мощные вспышки и выбросы, "прожаривающие" поверхность соседних планет, существование жизни на этих планетах находится под очень и очень большим сомнением.
Звезда Kepler-160 больше нашего Солнца в 1.1 раза, а температура на ее поверхности составляет 5200 градусов Цельсия, что на 300 градусов ниже температуры на поверхности Солнца. Из-за относительно небольшой разницы в температуре поверхности, звезда Kepler-160 имеет почти такую же яркость свечения, и все эти факторы делают ее очень и очень похожей на Солнце. Предполагается, что вокруг звезды Kepler-160 вращаются четыре планеты, а интересующая нас планета KOI-456.04 совершает один оборот вокруг звезды за 376 дней.
Ученые утверждают, что планета KOI-456.04, как и Земля
, находится в самом центре благоприятной для жизни зоны
, так называемой зоны Златовласки. Такое местоположение планеты допускает существование воды в жидком виде на ее поверхности. Однако, данная планета не имеет толстой атмосферы, как у Земли, и поэтому, получая от звезды энергию, эквивалентную 93 процентам энергии, получаемой Землей от Солнца, средняя температура на ее поверхности составляет порядка +5 градусов Цельсия, на целых 10 градусов ниже средней глобальной температуры на Земле.
К сожалению, еще очень рано строить какие-либо планы касательно возможности колонизации планеты KOI-456.04 в очень и очень далеком будущем. Ученые-астрономы еще не до конца уверены в факте существования этой планеты, они дают всего лишь 85 процентов вероятности того, что эта планета существует в реальности. Оставшиеся 15 процентов имеют достаточно большой вес, говорящий о том, что нельзя сбрасывать со счетов возможность того, что все вышесказанное является лишь результатом каких-то ошибок и погрешностей в астрономических наблюдениях и вычислениях.