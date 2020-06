Исследовательский аппарат New Horizons провел первый в истории эксперимент, связанный с явлением межзвездного параллакса

22-23 апреля этого года космический исследовательский аппарат New Horizons , находящийся на удалении почти в 7 миллиардов километров от Земли, сделал снимки определенных областей космоса, на которых четко видно, что некоторые из близлежащих звезд находятся на позициях, отличных от позиций, на которых они видны с Земли. Телескопическая длиннофокусная камера космического аппарата была нацелена на пару самых близких к нам звезд, Proxima Centauri и Wolf 359, и полученные при ее помощи снимки стали первым в истории наблюдением явления так называемого межзвездного параллакса, проведенного при помощи аппарата, находящегося в дальнем космосе.Отметим, что само явление параллакса уже давно известно и используется учеными-астрономами для измерений расстояний до удаленных космических объектов, галактик, квазаров и звезд. На Земле для этого ученые используют движение Земли по орбите вокруг Солнца, но, из-за того, что расстояние даже до ближайшей звезды несоизмеримо больше диаметра орбиты Земли, то параллаксационные изменения позиции искомого космического объекта настолько малы, что их можно измерить лишь при помощи высокоточных астрономических инструментов."Справедливости ради следует отметить, что аппарат New Horizons уже видит несколько иной вариант ночного неба, нежели тот, который наблюдаем мы с вами" - пишут исследователи, - "И это позволило нам сделать то, что не делалось никогда ранее - с более высокой точностью определить изменение положения ближайших звезд, что, в свою очередь, позволило уточнить расстояние до них, направление и скорость их движения".Следует заметить, что эксперимент с межзвездным параллаксом, выполненный аппаратом New Horizons, имеет не только чисто научное значение. Точно так же, как на протяжении всей истории человечества штурманы и навигаторы вычисляли местоположение судна по положению звезд на небе, метод межзвездного параллакса может быть использован в будущем для космической навигации , ориентации в космосе, начиная от масштаба Солнечной системы и заканчивая масштабом всей галактики Млечного Пути.Напомним нашим читателям, что космический исследовательский аппарат New Horizons, запущенный в 2006 году, является частью первой мисси, нацеленной на изучение Плутона и объектов пояса Койпера. Этот аппарат провел исследования Плутона и его спутников в 2015 году, после чего он был направлен в сторону пояса Койпера . В январе 2019 года New Horizons совершил пролет мимо объекта 2014 MU69 "Arrokoth" и направился в сторону границы Солнечной системы . Сейчас аппарат находится на удалении около 7 миллиардов километров от Земли, на расстоянии, которое радиоволны преодолевают за 6 часов и 30 минут. И, в конечном счете, New Horizons присоединится к аппаратам миссий Voyager и Pioneer, которые уже покинули пределы нашей системы и находятся в межзвездном космическом пространстве