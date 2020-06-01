Астрономы обнаружили быстрые радиоимпульсы, следующие с регулярным циклом от источника неизвестного происхождения

Группа ученых-астрономов, ведущую роль в которой играли ученые из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT), обнаружили лежащий за пределами нашей галактики
новый источник быстрых радиоимпульсов. Расстояние до этого источника составляет около 500 миллионов световых лет, его природа
пока еще неизвестна ученым, но самым примечательным является то, что он порождает серии радиоимпульсов, повторяющиеся с периодом в 16 суток
.
Напомним нашим читателям, что быстрые радиоимпульсы (Fast Radio Burst, FRB) представляют собой очень короткие, но очень мощные всплески энергии, большая часть которой приходится на радиоволновую часть электромагнитного спектра. Как считают ученые, источниками этих вспышек могут являться небольшие, но чрезвычайно плотные объекты, такие, как нейтронные звезды и магнетары. Тем не менее, ученым еще неизвестны процессы, приводящие к столь мощным выбросам энергии, ведь быстрые радиоимпульсы длятся всего по нескольку миллисекунд, не оставляя много времени ученым для изучения этого феномена.
В большинстве случаев быстрые радиоимпульсы являются чистыми "одиночками", они вспыхивают с казалось бы в случайной точке неба и гаснут, чтобы больше там не появиться. Из всех зарегистрированных быстрых радиоимпульсов лишь несколько из них имеют один и тот же источник
, но до последнего времени ученым не удавалось зарегистрировать радиоимпульсы, укладывающиеся в четкую повторяющуюся последовательность.
Новый источник радиоимпульсов, который упоминался в самом начале, получил название FRB 180916.J0158+65 и он является первым известным источником, порождающим циклические серии быстрых радиоимпульсов. Эта серия начинается с четырехдневного "шумного" периода, в течение которого источник производит множественные случайные радиоимпульсы. После этого источник замолкает и следует период "тишины", длящийся 12 суток. Этот 16-суточный период активности источника радиоимпульсов был измерен с высокой точностью в течение 500 суток наблюдений за ним.
Наблюдения за источником FRB 180916.J0158+65 проводились при помощи радиотелескопа CHIME
в Канаде, конструкция которого не содержит движущихся частей. За период с сентября 2019 года по февраль 2020 этот радиотелескоп зарегистрировал 38 периодов радиоимпульсов от данного источника.
Регулярный характер работы источника быстрых радиоимпульсов дает ученым достаточно хорошую возможность для определения его природы, того, что вызывает появление столь ярких вспышек энергии. Боле того, образ, заключенный в форме, длительности и других параметрах импульсов от источника FRB 180916.J0158+65 достаточно сильно отличается от образов, заключенных в других радиоимпульсах, что дает ученым подсказку насчет того, что эти импульсы порождены каким-то новым неизвестным процессом.
Первоначальным объяснением наблюдаемым феноменам является предположение, что источник FRB 180916.J0158+65 - это магнетар, нейтронная звезда, обладающая сильнейшим магнитным полем и совершающая сложные колебательные движения. Эта звезда вращается вокруг своей оси и одновременно совершает колебательные движения в другой плоскости. И когда ось этой звезды указывает в нашем направлении, мы начинаем фиксировать приходящие оттуда быстрые радиоимпульсы. Также подходящим вариантом объяснение является бинарная (двойная) система, в которой источник радиосигналов вращается вокруг большого центрального объекта, появляясь в зоне прямой видимости с Земли раз в 16 суток на небольшой промежуток времени.