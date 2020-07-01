Девятая планета Солнечной системы может являться крошечной черной дырой, и новый телескоп позволит подтвердить эту гипотезу

Самая близкая из всех известных черных дыр находится на удалении около тысячи световых лет от Земли, но что, если одна из черных дыр скрывается где-то в тени "на задворках" Солнечной системы? Такая весьма необычная идея
родилась у ученых из Гарвардского университета, которые занимаются поисками таинственной девятой планеты
Солнечной системы. Более того, эти же ученые предложили методику, при помощи которой крошечная черная дыра, если она существует на самом деле, может быть обнаружена в течение нескольких лет после ввода в строй одного из новых телескопов
.
Напомним нашим читателям, что в районе окраин Солнечной системы находится некоторое количество достаточно странных объектов. К ним можно отнести "снеговика" Аррокот, карликовую планету под названием Гоблин и карликовую планету Дальнюю (2018 VG18)
, являющуюся самым отдаленным транснептуновым объектом Солнечной системы на сегодняшний день. В последние годы мы получаем все более четкую картину происходящего в этой области Солнечной системы и некоторые из фактов
, эксцентричные орбиты некоторых объектов, указывают на присутствие там весьма большого объекта, масса которого должна превышать массу Земли в пять-десять раз.
Эти факты натолкнули ученых на мысль о возможности существования пока еще неоткрытой девятой планеты нашей системы. Но, несмотря на ряд усилий, направленных на ее обнаружение
, девятая планета пока еще не была еще найдена. Это, в свою очередь, стало толчком к рождению еще одной гипотезы, согласно которой наличие крошечной черной дыры могло вызвать те же самые эффекты
, которые приписываются сейчас девятой планете. И эту черную дыру не зря называют крошечной, ее масса в несколько земных масс будет упакована в размер, сопоставимый с размерами грейпфрута.
Такие черные дыры относятся к классу так называемых "исконных черных дыр", существование которых было предсказано Стивеном Хокингом и некоторыми другими учеными. Вычисления показывают, что такие черные дыры в огромных количествах могли образоваться в первые секунды после Большого Взрыва из очень плотных скоплений материи, которые схлопнулись под воздействием собственной гравитации. Достаточно маленькие, чтобы поместиться в вашей руке, но содержащие массу в несколько планетарных масс, эти исконные черные могут находиться во Вселенной в огромном количестве, оставаясь, при этом, полностью невидимыми. И одна из гипотез, объясняющих существование таинственной темной материи, напрямую связана с этими исконными черными дырами.
Вполне естественно, что поиски таких крошечных объектов, даже без учета того, что черные дыры невидимы, не оставляют никаких шансов на успех на сегодняшний день. Однако, при сближении такой черной дыры с другим космическим объектом, с кометой, к примеру, должна произойти яркая вспышка, которую вполне можно зарегистрировать при помощи современных астрономических инструментов. Тем не менее, и поиски таких вспышек, которые носят случайный характер, будут очень сложным занятием из-за того, что ученым неизвестна ни орбита движения черной дыры, ни даже ее приблизительное положение на орбите в определенные моменты времени.
Но новый телескоп, который вместо того, чтобы фокусироваться на определенном участке, будет делать снимки всего ночного неба раз в несколько дней, отлично подойдет для поисков спонтанных вспышек от исконной черной дыры. Этот проект носит название LSST
(Legacy Survey of Space and Time) и его целью будет слежение за движением объектов, изменениями их яркости и регистрация быстрых явлений, таких, как взрывы сверхновых. Предполагается, что телескоп LSST за десять лет после ввода его в эксплуатацию, что должно произойти в 2023 году, обнаружит более 40 тысяч объектов на окраинах Солнечной системы, и, будем надеяться, что девятая планета или крошечная исконная черная дыра попадут в это число.
Если девятая планета на самом деле окажется исконной черной дырой, ее открытие будет иметь весьма странные последствия для областей космологии и астрофизики, ведь все известные на сегодняшний день черные дыры образовались из плотных ядер крупных звезд, закончивших свой жизненный цикл взрывом сверхновой. Крошечные исконные черные дыры "рождаются" совершенно другим способом, раскрытие которого повлечет за собой "распутывание" сразу нескольких давних космологических загадок.