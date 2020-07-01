Астрономы обнаружили странную звезду, которой удалось пережить взрыв сверхновой

Взрывы сверхновых, как хорошо известно нашим постоянным читателям, являются заключительным этапом жизненного цикла большинства типов звезд. После этих разрушительных катаклизмов
от взорвавшейся звезды остаются лишь небольшие "огарки" - нейтронные звезды иди малые черные дыры. Но недавно астрономы обнаружили весьма необычную звезду, которой, по всей видимости, удалось пережить взрыв сверхновой, правда, не без последствий для нее. Взрыв вышиб эту звезду
с ее стабильной орбиты и сейчас она на огромной скорости пронзает пространство нашей галактики.
Рассматриваемая звезда имеет название SDSS J1240+6710, она относится к классу белых карликов, и она была обнаружена астрономами в 2015 году. Ученым сразу бросился в глаза необычный химический состав этой звезды. Атмосфера обычных белых карликовых звезд состоит преимущественно из водорода и гелия, но в атмосфере звезды SDSS J1240+6710 не присутствовал ни один из этих элементов в каких-либо значимых количествах. Вместо этого атмосфера звезды состояла из странной комбинации кислорода, неона, магния и кремния.
При более детальном изучении этой звезды при помощи космического телескопа Hubble астрономы нашли также углерод, натрий и алюминий в составе звездной материи и определили массу звезды, которая оказалась всего на 40 процентов больше массы Солнца. Но самым странным и интересным стало то, что звезда SDSS J1240+6710 стремительно пронзает пространство Млечного Пути, двигаясь со скоростью 900 тысяч километров в час.
Соединив вместе все эти странности, ученые пришли к выводу, что эта звезда взорвалась сверхновой, но в силу каких-то причин она не разрушилась до конца и сумела "частично выжить". Во время взрыва весь водород и гелий были сожжены, при этом образовалось достаточное количество более тяжелых элементов, таких, как углерод, натрий, алюминий и других, которые были упомянуты несколько выше. На "ущербность" произошедшего взрыва сверхновой указывает то, что астрономам не удалось найти никаких следов железа, никеля, хрома и марганца, элементов, которые должны быть произведены при полноценном взрыве сверхновой.
Необычно малая масса звезды и ее умопомрачающая скорость движения являются следствием того, что во время взрыва эту звезду буквально выбросило из области катаклизма, где с нее также "сдуло" верхние слои звездной материи. И, вполне возможно, звезда SDSS J1240+6710 являлась одной из составляющих бинарной (двойной) звездной системы, взрыв в которой "выстрелил" двумя звездами в разных направлениях.
"Все указывает на то, что данная звезда была подвергнута так называемому термоядерному воспламенению, процессу быстрого сгорания звездного топлива под влиянием энергии, поступающей извне" - пишут исследователи, - "В таком случае мы видим совершенно новый тип
взрыва сверхновой, который нам не доводилось наблюдать никогда ранее".
И в заключение следует отметить, что звезда SDSS J1240+6710 является не единственной, чье поведение совершенно не вписывается в рамки, определенные существующими теориями о взрывах сверхновых. За последние годы астрономы обнаружили несколько звезд, которые полностью исчезли из их поля зрения без каких-либо взрывов
. В противоположность к этому были обнаружены звезды, которые стали причиной череды нескольких взрывов сверхновых
в течение нескольких десятилетий времени.