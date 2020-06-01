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Астрономы обнаружили еще один тип космических взрывов

FBOT-взрыв


Окружающая нас Вселенная является достаточно неспокойным местом, в разных уголках которого постоянно что-то взрывается, порождая мощные сигналы, распространяющиеся на расстояния в миллиарды световых лет. И недавно ученым-астрономам удалось обнаружить еще один вид космических катаклизмов, который "ускользал" от их внимания в течение достаточно долгого времени. Эти катаклизмы, получившие название быстрые синие оптические переходные процессы (Fast Blue Optical Transients, FBOT), необычайно ярки и быстры, и они высвобождают огромные количества энергии в достаточно сжатые сроки.

Температуры в областях пространства, где происходят FBOT-события, настолько высоки, что их спектр свечения смещается преимущественно в синюю область спектра. При этом, свечение FBOT в оптическом диапазоне также сопровождается мощными выбросами энергии в рентгеновском и радиодиапазонах.

Сравнение типов взрывов


Катаклизмы FBOT во имеют множество схожих черт со всеми другими известными типами космических взрывов, гамма-взрывами (gamma ray bursts), быстрыми радиоимпульсами (fast radio bursts, FRBs) и взрывами сверхновых. Но FBOT также и имеют весьма четкие отличия от каждого из указанных выше типов. FBOT-взрывы длятся намного дольше, чем быстрые радиоимпульсы, порядка нескольких суток по сравнению с несколькими миллисекундами. Но их длительность намного короче длительности взрывов сверхновых, послесвечение которых может угасать на протяжении нескольких месяцев или лет. В спектральных линиях FBOT-взрывов всегда присутствуют линии водорода, чего нет в спектре гамма-взрывов.

В настоящее временя астрономам известно всего три случая FBOT-взрывов. Первый случай, AT2018COW, был зарегистрирован в июне 2018 года, его яркость в 100 раз превышала яркость обычного взрыва сверхновой, но излучение от катаклизма полностью исчезло через 16 суток. Второй случай, ZTF18abvkwla, был замечен спустя несколько месяцев после первого. Он исчез гораздо быстрее первого, но его яркость, включая яркость в радиодиапазоне, превысила яркость первого случая в 10 раз.

И, наконец, третий случай, названный CSS161010. Этот случай был зарегистрирован еще в 2016 году, но тогда астрономам не удалось идентифицировать его, как FBOT-событие. Однако, этот случай является самым мощным из всех трех известных, в результате этого катаклизма в пространство было выброшена лавина энергии и материи, разогнанной более чем до половины скорости света, количество которой приблизительно равно 10 процентам массы Солнца.

Структура FBOT-взрыва


Пока еще ученым неизвестно, какие именно эффекты и явления вызывают FBOT-взрывы, но у них уже есть несколько подходящих теорий и догадок. Все три события произошли в маленьких галактиках, в которых наблюдается низкое процентное содержание металлов. Это позволяет звездам сохранять больше звездной материи к концу их жизненных циклов и это, в свою очередь, может приводить к более высокоэнергетическим взрывам сверхновых, которые могут являться источниками FBOT-событий.

Интересен тот факт, что три малых галактики имеют в своем центре или черную дыру или нейтронную звезду. "Наши наблюдения показывают, что все три FBOT имеют корни, "растущие" из центра галактики. И это, в свою очередь, указывает на то, что в данном событии приняла непосредственное участие или находящаяся там центральная черная дыра, или нейтронная звезда" - пишут исследователи, - "Пока еще неясно, являются ли FBOT-ы очень редким типом взрывов сверхновых, которым оказывают "посильную помощь" черные дыры. И только дальнейшие наблюдения, плюс регистрация новых FBOT-событий позволят нам найти ответ на этот вопрос".


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Космический, Взрыв, Тип, Сверхновая, FBOT, Гамма, Свет, Энергия, Звезда, Ченая, Дыра, Галактика, AT2018COW, ZTF18abvkwla, CSS161010

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