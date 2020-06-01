Астрономы обнаружили еще один тип космических взрывов

Окружающая нас Вселенная является достаточно неспокойным местом, в разных уголках которого постоянно что-то взрывается, порождая мощные сигналы, распространяющиеся на расстояния в миллиарды световых лет. И недавно ученым-астрономам удалось обнаружить еще один вид космических катаклизмов, который "ускользал" от их внимания в течение достаточно долгого времени. Эти катаклизмы
, получившие название быстрые синие оптические переходные процессы (Fast Blue Optical Transients, FBOT), необычайно ярки и быстры, и они высвобождают огромные количества энергии в достаточно сжатые сроки.
Температуры в областях пространства, где происходят FBOT-события, настолько высоки, что их спектр свечения смещается преимущественно в синюю область спектра. При этом, свечение FBOT в оптическом диапазоне также сопровождается мощными выбросами энергии в рентгеновском и радиодиапазонах.
Катаклизмы FBOT во имеют множество схожих черт со всеми другими известными типами космических взрывов, гамма-взрывами (gamma ray bursts)
, быстрыми радиоимпульсами (fast radio bursts, FRBs)
и взрывами сверхновых
. Но FBOT также и имеют весьма четкие отличия от каждого из указанных выше типов. FBOT-взрывы длятся намного дольше, чем быстрые радиоимпульсы
, порядка нескольких суток по сравнению с несколькими миллисекундами. Но их длительность намного короче длительности взрывов сверхновых
, послесвечение которых может угасать на протяжении нескольких месяцев или лет. В спектральных линиях FBOT-взрывов всегда присутствуют линии водорода, чего нет в спектре гамма-взрывов
.
В настоящее временя астрономам известно всего три случая FBOT-взрывов. Первый случай, AT2018COW, был зарегистрирован в июне 2018 года, его яркость в 100 раз превышала яркость обычного взрыва сверхновой
, но излучение от катаклизма полностью исчезло через 16 суток. Второй случай, ZTF18abvkwla, был замечен спустя несколько месяцев после первого. Он исчез гораздо быстрее первого, но его яркость, включая яркость в радиодиапазоне, превысила яркость первого случая в 10 раз.
И, наконец, третий случай, названный CSS161010. Этот случай был зарегистрирован еще в 2016 году, но тогда астрономам не удалось идентифицировать его, как FBOT-событие. Однако, этот случай является самым мощным из всех трех известных, в результате этого катаклизма в пространство было выброшена лавина энергии и материи, разогнанной более чем до половины скорости света, количество которой приблизительно равно 10 процентам массы Солнца.
Пока еще ученым неизвестно, какие именно эффекты и явления вызывают FBOT-взрывы, но у них уже есть несколько подходящих теорий и догадок. Все три события произошли в маленьких галактиках, в которых наблюдается низкое процентное содержание металлов. Это позволяет звездам сохранять больше звездной материи к концу их жизненных циклов и это, в свою очередь, может приводить к более высокоэнергетическим взрывам сверхновых
, которые могут являться источниками FBOT-событий.
Интересен тот факт, что три малых галактики имеют в своем центре или черную дыру или нейтронную звезду. "Наши наблюдения показывают, что все три FBOT имеют корни, "растущие" из центра галактики. И это, в свою очередь, указывает на то, что в данном событии приняла непосредственное участие или находящаяся там центральная черная дыра, или нейтронная звезда" - пишут исследователи, - "Пока еще неясно, являются ли FBOT-ы очень редким типом взрывов сверхновых
, которым оказывают "посильную помощь" черные дыры. И только дальнейшие наблюдения, плюс регистрация новых FBOT-событий позволят нам найти ответ на этот вопрос".