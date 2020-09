Китайцы готовятся к запуску первого космического аппарата, нацеленного на добычу полезных ископаемых

Область добычи полезных ископаемых в космосе будоражит умы предприимчивых людей уже достаточно долгое время. И уже прямо сейчас, китайская компания Origin Space из Пекина готовится сделать первые реальные шаги в данном направлении. Этими шагами станет запуск небольшого, весом приблизительно в 30 килограммов, спутника NEO-1, который, в ноябре этого года, при помощи ракеты серии Long March будет выведен на гелиосинхронную орбиту высотой в 500 километров. Отметим, что этот маленький космический аппарат не будет заниматься непосредственно добычей полезных ископаемых , его назначением является проверка и испытания нескольких технологий, которые будут использованы компанией Origin Space в будущем."Цель этой миссии заключается в проверке и демонстрации нескольких функций, таких, как способность выполнения орбитальных маневров, моделирование захвата малого космического тела, технологий интеллектуального управления, ориентации и идентификации" - рассказывает Ю Тианхонг (Yu Tianhong), один из соучредителей компании Origin Space.Второй миссией компании Origin Space станет миссия Yuanwang-1 (Look up-1), получившая кодовое название "Маленький Хаббл" (Little Hubble), запуск которой запланирован на 2021 год. Космическая платформа, разработкой которой занимается сейчас компания DFH Satellite Co., Ltd., являющаяся "дочкой" китайской государственной космической компании CASC, будет нести на себе оптический телескоп , который будет искать, изучать и контролировать движение астероидов, находящихся недалеко от Земли. Представители компании Origin Space отмечают, что способность идентификации и отслеживание подходящих целей является ключевым моментом технологий добычи ресурсов в космосе.Параллельно со всем этим компания Origin Space готовится к запуску лунной миссии NEO-2, запланированному на конец 2021 или начало 2022 года. Господин Ю Тианхонг сообщает, что программа этой миссии пока не определена до конца и, с большим процентом вероятности, в нее войдет посадка на поверхность Луны. Интересен тот факт, что аппарат NEO-2 будет добираться до Луны не совсем традиционным путем, он выйдет на околоземную орбиту, и при помощи своего двигателя будет постоянно поднимать высоту орбиты, пока не будет достигнута точка выхода на круговую окололунную орбиту.И в заключение следует отметить, что компания Origin Space является далеко не первой компанией в мире, нацеленной на добычу полезных ископаемых в космосе. Есть также американская компания Planetary Resources , основанная в 2009 году, американская компания Deep Space Industries и японская компания iSpace, которая только получила свое первое финансирование для реализации лунной миссии. Но все эти компании еще очень далеки от того, чтобы сделать первые реальные шаги, как это планируют сделать китайцы в самом ближайшем времени."Компания Planetary Resources является пионером в данной области, и им пришлось столкнуться с массой сложностей. Как видно из текущей ситуации, они испытывают дефицит финансов, что мешает им реализовать самые важные этапы их проектов" - рассказывает господин Ю Тианхонг, - "Мы же сразу начали с неторопливой планомерной работы, которая медленно и уверенно должна привести к реализации таких эпохальных проектов, которые в будущем обещают приносить огромные доходы".