Интеллект суперкомпьютера IBM Watson станет основой систем управления "умных" автомобилей BMW
Нашим читателям не раз доводилось читать на страницах нашего сайта о суперкомпьютере Watson, который получил свое название в честь основателя компании IBM Томаса Дж. Ватсона (Thomas J. Watson), и который снабжен сложным аналитическим программным обеспечением, совмещенным с системой искусственного интеллекта. Суперкомпьютер Watson может обрабатывать данные со скоростью 80 TFlops, для этого он использует 2880 процессорных ядер, размещенных в 90 серверных стойках, а обрабатываемые им данные хранятся в оперативной памяти, объемом 15 терабайт. Весь этот внушительный набор аппаратных средств и программного обеспечения представляет собой обучаемую и самообучающуюся компьютерную сеть со способностью к самостоятельному поиску наилучшего решения поставленной задачи.
В настоящее время специалисты компании IBM начали работать совместно со специалистами компании BMW с целью улучшения функциональности систем автомобилей, которые предназначены для оказания всесторонней помощи водителям во время движения. Оснащенный такой системой гибридный автомобильBMW i8 будет постоянно адаптироваться к изменениям окружающей среды и обстановки на дороге, он сможет узнать все привычки и предпочтения своего человека-водителя. Используя невероятную вычислительную мощность суперкомпьютера Watson, автомобиль сможет "переварить" огромное количество данных, собираемых его датчиками, что должно способствовать максимально возможному увеличению безопасности движения.
"Возможности суперкомпьютера Watson позволят водителю общаться со своим автомобилем на естественном языке. Это позволит водителю не отвлекаться на формулировку фраз по определенным правилам и больше сосредоточиться на дороге и управлении автомобилем" - пишут представители IBM, - "Так же в систему управления автомобилем будут поступать метеорологические данные от Weather Company, данные о дорожной ситуации на выбранном маршруте движения, режиме движения и статусе транспортного средства. Это позволит системе снабжать водителя своевременными рекомендациями относительно режима вождения, маршрута и т.п."
В настоящее время просматривается неуклонная тенденция к обретению самостоятельности транспортными средствами различных типов. В некоторых случаях системы умных автомобилей начинают интегрироваться в так называемый Интернет вещей (Internet of Things, IoT), черпая данные о погоде и другие данные от всевозможных датчиков, используя вычислительные мощности удаленных узлов для расчетов режимов движения и т.п. Компании IBM и BMW будут стараться максимально благоприятствовать такой интеграции, благодаря которой системы автомобилей станут еще более умными и более функциональными.