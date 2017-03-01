Компания Roborace представила первые образцы своих гоночных автомобилей-роботов
В рамках конгресса Mobile World Congress британская компания Roborace впервые представила вниманию общественности автомобили серии Robocar, предназначенные для гонок Roborace, в которых, как известно, будут принимать участие только беспилотные автомобили-роботы. Конструкция и дизайн этих футуристических автомобилей был разработан около года назад Даниэлем Саймоном (Daniel Simon), человеком, который разработал в свое время целый ряд подобных вещей для научно-фантастических фильмов серии "Трон" и "Звездные войны". И если год назад мы рассматривали все это как необычайно привлекательный футуристический концепт, то на сегодняшний день мы видим уже его реальное воплощение.
Каждый автомобиль Robocar весит порядка 975 килограмм, его длина составляет пять метров, а ширина - два метра. Оба представленных автомобиля имеют очень малую высоту, верхняя точка кузова каждого из них едва дотягивает до уровня колена Дениса Свердлова (Denis Sverdlov), основателя и руководителя компании Roborace.
В движение автомобиль Robocar приводится четырьмя электродвигателями, мощностью по 300 кВт, по одному на каждое колесо. Мощности двигателей достаточно для того, чтобы разогнать автомобиль гораздо быстрее, чем 320 километров в час (200 миль в час), которая являются верхним ограничением скорости, накладываемым правилами гонок Roborace. Управление автомобилем осуществляет компьютер Nvidia Drive PX2, который обрабатывает информацию от массы датчиков, включая пять оптических сканеров LIDAR, двух радаров, восемнадцати ультразвуковых датчиков, двух оптических датчиков скорости и шести камер.
В настоящее время специалисты компании Roborace ведут окончательную доводку конструкции автомобилей, их систем управления и программного обеспечения. А на испытательную гоночную трассу эти автомобили смогут впервые выйти уже через несколько недель.
Напомним нашим читателям, что гонки Roborace, о начале которых было объявлено в 2015 году, станут первыми гонками автомобилей-роботов. Это будут не соревнования пилотов, техники и финансовых возможностей, а соревнования наилучших инженерных решений, интеллекта и алгоритмов программного обеспечения. Согласно планам, в гонках будет принимать участие 10 команд, в распоряжении каждой из которых будет находиться два автомобиля-робота. В начале гонок все команды будут использовать одинаковые автомобили, но в будущих сезонах станет позволено использовать автомобили от различных производителей.
И в заключении следует отметить, что первый неофициальный заезд гонок Roborace прошел недавно в Буэнос-Айресе в рамках текущего сезона гонок Formula E. В этом заезде приняли участие два экспериментальных автомобиля-робота DevBot, один из которых врезался в ограждение, а второй успешно завершил гонку, развив максимальную скорость в 185 километров в час (115 миль в час).